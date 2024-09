International Teroriștii Hezbollah, amenințări după exploziile de pagere







Miercuri, mișcarea teroristă libaneză Hezbollah a declarat că va continua să sprijine Fâșia Gaza, în ciuda atacurilor violente care au lovit regiunea și pe care grupul le atribuie Israelului. Potrivit agenției AFP, Hezbollah se angajează să își mențină operațiunile în sprijinul palestinienilor, în pofida valului de explozii și tensiuni tot mai crescute.

Hezbollah, amenințări dure după exploziile cu pagere

Hezbollah a emis un comunicat în care amenință că Israelul trebuie să se aștepte la consecințe severe pentru masacrul comis marți, precizând că acțiunile lor viitoare vor fi diferite de bilanțul greu pe care îl pregătesc pentru inamic. În același comunicat, mișcarea islamistă a anunțat că liderul său, Hassan Nasrallah, va susține joi un discurs despre „evoluțiile recente”.

Marți, o explozie masivă a pagere-lor folosite de Hezbollah a provocat cel puțin nouă decese și a rănit grav 2.800 de persoane în Liban. Acest incident a amplificat tensiunile deja existente, atrăgând atenția internațională asupra utilizării acestor dispozitive într-o operațiune sofisticată, atribuită Israelului.

Oficiali americani și alte surse au declarat pentru The New York Times că Israelul a ascuns încărcături explozive în pagerele achiziționate de Hezbollah din Taiwan, iar aceste dispozitive au fost declanșate de la distanță în jurul orei 15:30. Sursele au oferit detalii despre această operațiune, sub protecția anonimatului, considerând-o o acțiune fără precedent în conflictul dintre cele două părți.

Explozia care a rănit peste 2.700 de libanezi, printre care și luptători Hezbollah. Cine a detonat pagerele

Printre miile de răniți în urma exploziilor pagerelor din Liban se numără și teroriști Hezbollah, alături de membri ai personalului medical. Peste 2.700 de libanezi au fost afectați de aceste explozii simultane, care au avut loc în mai multe regiuni din țară, iar opt persoane și-au pierdut viața. Incidentul a avut un impact major asupra securității în Liban, afectând atât civili cât și forțe militare.

Un oficial Hezbollah, care a preferat să rămână anonim, a descris acest atac ca fiind cea mai gravă breșă de securitate din ultimul an. Surse din cadrul grupării susțin că explozia pagere-lor a fost rezultatul unui act de piraterie cibernetică realizat de Israel, acuzându-l astfel pe acesta de orchestrarea incidentului prin mijloace tehnologice sofisticate.

Ambasadorul Iranului în Liban, Mojtaba Amani, a fost și el rănit în explozia care a avut loc în Beirut, conform presei iraniene. Cu toate acestea, se raportează că diplomatul este conștient și nu se află în pericol iminent, deși atacul a stârnit îngrijorări suplimentare în legătură cu implicațiile diplomatice și regionale ale evenimentului.

Pagerele care au explodat simultan ar fi fost modificate din fabricație

Experții au avansat două teorii principale privind modul în care sute de pagere au explodat simultan în Liban, incident în urma căruia au murit nouă persoane și aproximativ 2.800 au fost rănite. Una dintre ipoteze sugerează că exploziile ar fi fost cauzate de o breșă de securitate cibernetică, care a dus la supraîncălzirea și detonarea bateriilor cu litiu din pagere.

O a doua ipoteză se bazează pe ideea că pagerele ar fi fost modificate sau falsificate în timpul procesului de fabricație și expediere. Această teorie implică posibilitatea ca dispozitivele să fi fost compromise înainte de a ajunge în posesia Hezbollah, ceea ce a condus la detonarea lor simultană în mai multe locații.

David Kennedy, fost analist de informații la Agenția Națională de Securitate a SUA, și-a exprimat scepticismul față de ipoteza unui atac cibernetic direct. El a subliniat că exploziile sunt prea mari pentru a fi rezultatul unei simple breșe de securitate care să supraîncălzească și să provoace explozia bateriilor cu litiu ale pagerelor.