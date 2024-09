Hezbollah, păcălită de Mossad. Teroriștii au comandat pagerele la o firmă fantomă israeliană

Hezbollah a recunoscut că explozia echipamentelor sale de comunicații, pagere și stații de emisie-recepție, reprezintă o breșă uriașă de securitate. Ultimele informații arată că în spatele operațiunii Mossad, serviciul israelian de informații.

Pagerele și stațiile de emisie-recepție care au explodat, zilele acestea, în Liban au fost produse de agenți secreți israelieni. Achiziția a fost manipulată de serviciul de informații Mossad, iar echipamentele au fost produse de o firmă fantomă.

Imediat după exploziile în lanț din Liban, prima întrebare a fost legată de producătorul echipamentelor. Explozibilul din pagerele Hezbollah nu putea fi introdus în dispozitive decât pe liniile de ansamblare. În urma verificărilor, s-a stabilit că producătorul de pe etichetă era firma taiwaneză, Gold Apollo. Doar că reprezentanții companiei au indicat în altă parte, spre un partener maghiar, BAC Consulting.

Oficialii Gold Apollo au arătat că aceste dispozitive erau produse în fabrica din Ungaria, sub marca lor. Surpriză, însă, nici firma maghiară nu produce aceste pagere, ci doar le vinde, ca intermediar. Directorul executiv al BAC a afirmat că echipamentele nu au fost produse aici. E drept, firma a acceptat comanda Hezbollah, dar a încredințat-o unui alt producător.

Conform New York Times, ar fi vorba despre o societate fantomă folosită ca paravan într-o operațiune Mossad. Dispozitivele destinate teroriștilor ar fi fost ansamblate de agenții secreți israelieni care au montat și explozibilul în baterii. Acest lucru s-ar fi întâmplat prin intermediul unei companii bulgare, Norta Global Ltd, creată de un cetăţean norvegian.

🚨 #BreakingNews Yesterday 4000 #Pagers of Hezbollah terrorists were detonated by the #IDF . Today, in a second wave, 1000 walkie talkies are donated! The MOSSAD is doing its thing Videos from the last 30 minutes. #hezbollahpagers #Leabanon #Syria #MOSSAD #IDF #Israel #Hezbollah pic.twitter.com/jpMa9MlXq7

Odată ce echipamentele au fost gata, agenții secreți au conceput și mecanismul de detonare. Pagerele Hezbollah urmau să explodeze, așa cum s-a întâmplat, în momentul în care era distribuit un anumit mesaj, în limba arabă. Mesajele, distribuite printr-o aplicație piratată păreau că provin de la liderii teroriști. Israelul a investit milioane de euro în dezvoltarea unei tehnologii de piratare a acestora.

Operațiunea a fost concepută și pusă în aplicare după ce teroriștii au decis să renunțe la telefoanele mobile. Liderul grupării a avertizat că Israelul poate urmări aparatele telefonice și poate obține informații despre mișcările posesorilor. Teama de tehnologie i-a dus pe membrii Hezbollah direct în capcana întinsă de Mossad.

Teroriștii au achiziționat pagere și stații de emisie-recepție, despre care considerau că sunt mai greu de urmărit. Acestea s-au dovedit mortale, însă, pentru o parte din membrii grupării. Altora, câtorva mii, le-a produs răni destul de serioase. Conform informațiilor oficiale, mulți teroriști și-au pierdut degetele, iar alții vederea. Între aceștia din urmă se află și ambasadorul iranian în Liban.

"The timing of that overflight was no mistake or coincidence."@bencnn had just gone live on air when an Israeli military jet flew over Beirut and appeared to drop flares over the Lebanese capital as Hezbollah leader Hassan Nasrallah’s speech was being broadcast to the country. pic.twitter.com/9rK31O9lW8

— Lauren Cone (@LConeCNN) September 19, 2024