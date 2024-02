Fiul liderului Hamas a fost eliminat de IDF în Fâșia Gaza

Hazem Haniyeh, fiul președintelui biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza. Ismail Haniyeh este un politician palestinian care este un lider politic de rang înalt al Hamas, actualul președinte al biroului politic al Hamas, din 2023, Haniyeh locuiește în Qatar.

Cine este tatăl lui Hazem Haniyeh

Haniyeh s-a născut în tabăra de refugiați Al-Shati din Fâșia Gaza în 1962. A studiat la Universitatea Islamică din Gaza, unde s-a implicat pentru prima dată în Hamas, și a absolvit cu o diplomă de licență în literatură arabă în 1987. Numit la conducerea unui birou al Hamas în 1997, a crescut de atunci în rândurile organizației.

El a fost capul de listă al Hamas care a câștigat alegerile legislative palestiniene din 2006, devenind astfel prim-ministru al statului Palestina. Președintele Mahmoud Abbas l-a demis pe Haniyeh din funcție la 14 iunie 2007, în plin conflict Fatah-Hamas, dar Haniyeh nu a recunoscut decretul și a continuat să exercite autoritatea de prim-ministru în Fâșia Gaza, potrivit știripesurse.

Fiul unui lider Hamas face declarații șocante

Recent, fiul unui alt lider Hamas a povestit despre gruparea teroristă în sânul căreia s-a născut. El a decis să se întoarcă împotriva propriei sale familii și s-a convertit la creștinism când a văzut ororile comise de organizația extremistă.

„M-am născut în inima conducerii Hamas… și îi cunosc foarte bine. Nu le pasă de poporul palestinian. Nu îi interesează viața umană”, a spus Yousef. „Le-am văzut brutalitatea direct în 1996, când am petrecut aproximativ un an și jumătate în închisoarea Megiddo… Au ucis atât de mulți palestinieni, iar eu am decis că nu pot fi împreună cu această mișcare”.

S-a întors împotriva Hamas

„Trebuia să fiu sincer cu mine însâmi. Chiar dacă Hamas îmi dădea avantaje… Eram ca un prinț în acea lume… dar nu mi-a plăcut””, a continuat el. „M-am întors chiar și împotriva propriului meu sânge… pentru că nu mi-a plăcut Hamas, iar astăzi, 25 de ani mai târziu, ei sunt conducătorii Gazei și vedem ce sunt capabili să facă”.