Sport Documentarul despre Nadia Comăneci, primele imagini. Data la care va fi lansat







Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a publicat câteva imagini din documentarul despre ea. Proiectul e realizat de Tudor Giurgiu, care a regizat și documentarul despre Ilie Năstase. Documentarul va fi lansat în 2026.

Imagini din documentarul despre Nadia Comăneci

„Realizarea documentarului NADIA ❤️ care va fi lansat în 2026 …50 de ani de la PERFECT 10 @tudor_giurgiu”, a transmis Nadia, în dreptul unui clip video. Fosta mare gimanstă apare în sala de gimnastică, într-un costum negru sport cu bluză și pantaloni lungi. Apoi apare și la bârnă, pe care o semnează.

Fanii i-au trimis numeroase mesaje după ce au văzut primele imagini din documentar. „Aveam 14 ani când am decis că dacă voi avea vreodată o fiică ea va purta numele tău!!! Și am și ea este un om frumos ca tine !!! Am 63 acum și în continuare te admir”, i-a scris un fan pe X Nadiei Comăneci.

Fanii sunt nerăbdători

„Sunt atât de emoționată! Profesorul meu de educație fizică din școala primară ne arăta filmul Nadia în zilele ploioase…și au fost multe în sud-estul Louisiana. L-am iubit! Eu dețin o copie, desigur. Eu și verii mei obișnuiam să ne jucăm „Nadia” și să folosim spătarul canapelei pe post de bară de echilibru. Vom urmări cu siguranță documentarul tău!!!”, i-a scris altcineva.

Ce spune regizorul Tudor Giurgiu

Regizorul documentarului, Tudor Giurgiu, a anunțat anul trecut că a primit aprobarea Nadiei Comăneci. El a declarat că documentarul va fi lansat în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem cum procedăm.

Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat Tudor Giurgiu.