Apocalipsă zombi: scenarii de luat în calcul! Un zombi este o creatură fictivă despre care se crede că e un mort reînviat. Povestirile cu zombi își au originea în sistemul de credințe afro-caraibian Voodoo. Acesta spune că unii oameni devin controlați de către un vrăjitor puternic, devenind astfel supușii lui.

În eventualitatea unui colaps general al societății, precum apocalipsa zombi, cercetătorii susțin că au găsit cel mai bun loc în care oamenii sunt la adăpost. Un astfel de loc trebuie să fie prietenos cu mediul și să aibă o infrastructură sustenabilă. Ținând cont de aceste motive, firma energetică Save On Energy a făcut un clasament al orașelor britanice cele mai sigure în caz de apocalipsă zombi.

Apocalipsă zombi: Cambridge, orașul ideal să îi ții la distanță

Analiza arată că orașul Cambridge ar fi cel mai bun loc de salvare în caz că reînvie morții. Are acces la parcuri eoliene și pășuni, la ferme și centre de reciclare. Locuitorii de aici se pot întreține ușor în cazul unei catastrofe de acest tip.

Următorul pe listă este Swansea. Potrivit clasamentului Save on Energy, orașul galez oferă cel mai mare spațiu exterior pentru cei 100.000 de locuitori ai săi. În plus, deține numeroase ferme care pot fi folosite pentru alimentație. Belfast completează podiumul, lucru justificat de faptul că orașul din Irlanda de Nord are acces la parcuri eoliene și are o mare comunitate de fermieri. Pe locul 4 este Oxford, vechi centru universitar britanic care i-ar putea descuraja pe zombi. Plusează prin numărul mare de pășuni care îl plasează pe primul loc la această categorie, însă îi lipsesc parcurile eoliene, aerul curat și spațiul exterior.

Clasamentul a încercat să identifice orașele cele mai pregătite să facă față unui cataclism zombi luând în calcul 8 factori. Aceștia includ energia solară produsă anual, zona agricolă, numărul de fermieri per oraș, calitatea aerului, spațiul exterior, centrele de reciclare și centrele de vehicule electrice reîncărcabile.

Fanii filmelor cu zombi, cel mai bine pregătiți mental în fața pandemiei

Un studiu recent realizat de Penn State University a relevat faptul că fanii filmelor cu zombi au fost cei mai pregătiți mental pentru actuala pandemie. Cercetătorii au chestionat peste 300 de respondenți pentru care au calculat gradul de reziliență în situații extreme. Pregătirea psihologică a fost evidentă la majoritatea celor chestionați. Autorii studiului au concluzionat că vizionarea intensă de filme cu zombi, invazii de extratereștri și alte scenarii apocaliptice pregătește fanii acestor genuri pentru evenimente reale de acest tip.

Sursa. Daily Express

Foto: GETTY