Harry și Meghan, schimbare radicală în producția Netflix. Prințul William, afectat

Se pare că Netflix a cumpărat drepturile de ecranizare a filmului Meet Me at the Lake – un bestseller romantic scris de Carly Fortune – cu scopul ca Meghan și Harry să producă filmul ca parte a contractului lor profitabil cu gigantul de streaming.

Cartea prezintă un cuplu care s-a întâlnit la 30 de ani și abordează subiecte, inclusiv faptul că unul dintre personaje și-a pierdut un părinte într-un accident de mașină în copilărie, depresia post-partum și alte probleme legate de sănătatea mintală.

Cu toate acestea, ducele și ducesa vor face cu siguranță o schimbare majoră atunci când vor produce versiunea cinematografică, potrivit unui expert regal. „Este o poveste romantică despre niște personaje numite Will și Fern, care se întâlnesc la lac, în mod surprinzător”, a declarat Kate Manzi, redactor-șef adjunct al Mail on Sunday, pentru Palace Confidential.

„Cu siguranță că numele Will se va schimba”, a glumit gazda Jo Elvin.

Doamna Manzi a adăugat: „Mă gândeam la asta pentru că Will prezintă un fel de interes amoros foarte intens în roman”. „Așa că, în niciun caz nu vor permite aceste nume. Nu poți să îl lași ca Will, așa că, cu siguranță, îi va fi schimbat numele, sunt sigură.” Relația dintre Prințul Harry și fratele său, Prințul William, a fost tensionată din cauza lansării mai multor proiecte ale soților Sussex, mai ales a cărții de memorii Spare, în care Harry a lansat o serie de acuzații la adresa Prințului de Wales.

Decizia luată de Harry și Meghan

Nu se știe încă dacă Meghan Markle – o fostă actriță – va juca un rol în film. La început au apărut informații potrivit cărora Harry și Meghan ar fi cumpărat drepturile de ecranizare a cărții pentru 3,8 milioane de dolari, dar rapoarte contradictorii au stabilit că Netflix a cumpărat de fapt drepturile cu scopul ca ducele și ducesa să producă filmul prin intermediul companiei lor Archewell Productions.

În 2020, cuplul a semnat un contract pe cinci ani cu Netflix, despre care se spune că valorează o sumă impresionantă de 100 de milioane de dolari, care i-a făcut să lanseze în decembrie anul trecut o docuserie în șase părți, în care au detaliat relația, căsătoria și separarea ulterioară de firmă.

sursa: www.express.co.uk