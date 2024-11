Monden Harry și Meghan, din ce în ce mai îndepărtați. Datele care încep să confirme o pisibilă separare







Prințul Harry urmează să participe din nou singur, fără Meghan Markle, la un eveniment în New York, săptămâna viitoare. Evenimentul respectiv se va suprapune și cu unul, cel puțin la fel de important, din calendarul Regelui Charles. Aparițiile din în ce mai dese ale lui Harry, fără Meghan, alimentează speculațiile din ultima perioadă, cum că cei doi ar fi luat-o pe căi separate.

Prințul Harry, din nou singur la un eveniment oficial

Evenimentul Prințului Harry se va suprapune cu un eveniment important din calendarul Regelui Charles. Ducele de Sussex se va întoarce la New York, pe 4 decembrie, pentru Conferința DealBook a New York Times, unde va vorbi la un eveniment.

Pe de altă parte, în aceeași zi, Meghan Markle este așteptată să participe la Gala de Toamnă Paley Honors 2024, unde prietenul cuplului, Tyler Perry, va primi Premiul Paley Honors, conform Mirror.

Regele Charles și prințul Harry, evenimente separate

Calendarul celor trei evenimente a ridicat diverse semne de întrbare, întrucât cei doi foști membri ai familiei regale își desfășoară angajamentele în aceeași zi în care Regele Charles îl primește pe emirul Statului Qatar, Alteța Sa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pentru o vizită de stat de două zile, din 3 până în 4 decembrie.

Totodată, acesta va fi primul eveniment de această anvergură la care va participa Prințesa Kate, de la diagnosticarea ei cu cancer, pentru că urmează să îi întâmpine pe Emir și pe Alteța Sa, Sheikha Jawaher, la reședința lor, în numele Regelui, când vor sosi.

Prințul Harry și Meghan Markle, angajamente separate în ultimul timp

Prințul Harry a fost ultima dată la New York în septembrie, când a fost tot singur și a participat la diverse activități caritabile și de afaceri, inclusiv African Parks, The HALO Trust și The Diana Award.

Între timp, Meghan Markle a fost văzută la o gală de sprijin pentru Spitalul de Copii din LA și a participat, de asemenea, separat, la un eveniment de wellness digital.

Acest lucru vine în contextul în care cei doi au stârnit zvonuri cu o serie de apariții publice separate în ultimele luni. Ultimul eveniment comun al celor doi soți se pare că a fost turneul din Columbia, de vara trecută, conform express.co.uk.

În ciuda aparițiilor separate din ultimul timp, cuplul plănuiește să găzduiască împreună Jocurile Invictus de Iarnă, în februarie 2025, iar Meghan Markle a fost un susținător fervent al inițiativei caritabile a soțului ei încă de când au început să se întâlnească.