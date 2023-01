Harry, despre confruntările cu fratele său William, după căsătoria cu Meghan Markle. „M-a trântit la podea”

Prințul Harry povestește cum a fost atacat fizic de fratele său, în casa lui din Londra în 2019, după ce relația dintre cei doi s-a răcit din cauza căsătoriei lui cu Meghan Markle.

Harry a scris că fratele său William nu avea o părere bună despre Meghan și a descris-o ca fiind nepoliticoasă și dificilă. O copie a cărții ce va fi în curând lansată a fost obținută de The Guardian.

Relația dintre Harry și William a ajuns la final

„M-a prins de guler, mi-a rupt colierul şi… m-a trântit la podea”, scrie Harry în cartea lui, despre confruntarea dintre el și William, care a escaladat rapid. Spare, adică rezervă, este o zicală veche ce este folosită îndeosebi în cercurile aristocrate. Aceasta semnifică faptul că primul fiu este un moştenitor al titlurilor, puterii şi averii, iar un al doilea este, prin urmare, o rezervă, dacă i se întâmplă ceva primului născut.

Potrivit ducelui de Sussex, William nu era deloc rațional atunci când a avut loc confruntarea dintre ei, iar rapid au ajuns să țipe unul la altul. Harry l-a acuzat apoi pe prințul de Wales că se comportă ca un moştenitor, incapabil să înţeleagă de ce fratele său mai mic nu s-a mulţumit să fie de o simplă rezervă.

Ulterior, fratele său a pretins că nu dorește altceva decât să-i ofere ajutor. „Vorbeşti serios? Mă ajuţi? Scuze, aşa numeşti asta? Că mă ajuţi”, a povestit Harry. Acela a fost momentul în care William a izbucnit de furie, iar fratele său s-a dus la bucătărie pentru a-i aduce apă. „Willy, nu pot să-ţi vorbesc când eşti aşa”, i-a spus atunci viitorului moștenitor al tronului.

„A pus paharul jos, m-a strigat pe alt nume, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Deci foarte repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care s-a spart sub spatele meu, bucăţile tăindu-mă. Am stat acolo o clipă, ameţit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă”.

Ulterior, William s-a întors să-și ceară scuze și l-a îndemnat pe fratele lui să nu-i povestească lui Meghan ce s-a întâmplat. Când ducesa de Sussex a observat mai târziu zgârieturile de pe spate, Harry spune că „nu a fost chiar atât de surprinsă şi nici atât de supărată, ci foarte tristă”.

Memoriul lui Harry, Spare, va fi publicat în curând

În cartea sa, Harry vorbește despre întâmplările și viața sa de la Casa Regală și oferă detalii despre cele întâmplate după căsătoria cu Meghan Markle. El a menționat și modul în care tatăl său, Regele Charles, i-a spus prințesei Diana când s-a născut Harry: „Minunat! Acum mi-ai oferit un moştenitor şi o rezervă – treaba mea este gata”, potrivit ziare.com.