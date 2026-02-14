Hanurile tradiționale din Japonia, folosite ca spații de cazare. Camerele, amenajate în stilul japonez din secolul al XVII-lea

Ryokanul este un tip de han tradițional japonez care funcționează, în prezent, ca unitate de cazare și păstrează elemente de arhitectură, ospitalitate și organizare a spațiului inspirate din perioada Edo, începută în 1603. Acestea se găsesc atât în stațiuni cu izvoare termale, cât și în orașe, iar serviciile variază de la unități familiale mici la proprietăți de categorie superioară.

Ryokanurile au apărut și s-au dezvoltat de-a lungul drumurilor principale din Japonia perioadei Edo, în localitățile unde existau stații de poștă și opriri pentru călători. În această perioadă, călătorii se cazau în hanuri numite hatago, iar demnitarii aveau spații separate, precum honjin, în localitățile unde se opreau pe traseele de călătorie.

În timp, aceste tipuri de hanuri au devenit reperele istorice din care se conturează ryokanul contemporan, păstrând ideea de primire formală și organizare a sejurului după reguli clare.

Elementul central al unui ryokan rămâne camera amenajată în stil japonez tradițional, model care s-a fixat în epoca Edo. Potrivit japan-guide.com, camera este, în mod tipic, cu podea acoperită cu tatami, uși glisante și un spațiu flexibil, folosit diferit ziua și seara. Ziua, camera poate fi organizată ca salon, iar seara este pregătită zona de dormit prin așternerea unui futon.

Amenajarea respectă funcționalitatea locuințelor tradiționale japoneze: ordine, spațiu aerisit, materiale naturale și mobilier redus. În multe cazuri apare și tokonoma, o nișă decorativă folosită pentru expunerea unui obiect de artă sau a unei caligrafii, detaliu des întâlnit în interiorul tradițional japonez.

Ryokanurile au, în mod obișnuit, camere pentru două până la patru persoane, iar în anumite cazuri pot găzdui grupuri mai mari în camere dedicate.

Ryokanurile oferă, de regulă, cazare organizată după un program clar, care include primirea oaspetelui, reguli de folosire a camerei și, în multe cazuri, mesele. Organizația Națională de Turism a Japoniei arată că șederea este adesea completată de o cină în stil kaiseki și de un mic dejun japonez, bazate pe ingrediente de sezon și o prezentare atentă.

În practică, există și variante fără masă inclusă, însă ghidurile turistice notează că oferta culinară rămâne un element important în profilul ryokanului.

O mare parte dintre aceste unități de cazare funcționează în stațiuni termale, unde accesul la băi de tip onsen este inclus sau disponibil contra cost. Regulile de folosire sunt afișate de fiecare proprietate și prevăd spălarea completă înainte de intrarea în bazin, folosirea băilor fără costum de baie și respectarea liniștii în zonă.

În unele unități există restricții privind tatuajele, iar recomandarea uzuală este verificarea regulilor înainte de rezervare, deoarece politicile diferă de la o locație la alta.

Înainte de rezervare, sunt de urmărit aspecte precum: tipul camerei (stil japonez, mixt sau cu pat), includerea meselor, accesul la baie comună ori baie privată și regulile casei privind orele de check-in, masa de seară și folosirea băilor.

În multe ryokanuri, programul mesei și pregătirea futonului se raportează la intervale fixe, comunicate la sosire, iar această organizare face parte din funcționarea tradițională a sejurului.