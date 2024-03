Halep, prima conferință de presă după revenire. În ce relații a rămas cu Patrick Mouratoglu

„Patru ani ar fi însemnat foarte mult și nu mai sunt atât de tânără. Ar fi fost dificil și probabil era sfârșitul carierei mele. Dar nu s-a întâmplat. Și, din fericire, sunt aici astăzi”, a spus Simona Halep.

I think we can all agree, Simona played better than anyone could have expected. She come out like a bull winning the 1st set 6-1. Then the match slowed down and so did her serve. But Simona still played amazing after so long away. Paula Badosa defeated Simona Halep 1-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/sxXauiLmqP

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 19, 2024