Românca a mai mărturisit și că nu-i place să alerge, dar și că antrenamentele fizice nu sunt deloc pe placul ei.

„Când îmi pun ceva în minte, o pot face, dar trebuie să am mereu pe cineva lângă mine, nu știu de ce. Nu am făcut multe lucruri singură. Întotdeauna am făcut tot ce mi-au spus antrenorii, dar mă plâng mereu.

De când joc tenis știu că îmi spuneam tot timpul, când un antrenor îmi cerea să fac un anumit exercițiu: ‘Trebuie să fac asta din nou? De ce trebuie să fac asta?

Sunt frustrată că trebuie să lucrez atât de mult fizic, dar mereu fac ceea ce îmi spun antrenorii. Nu sar niciodată peste nimic. Nu mi-a plăcut niciodată să alerg o perioadă lungă de timp, cum ar fi să alerg 10 kilometri.

Exercițiile de gimnastică sunt și ele dificile pentru că sunt forțate tendoanele. Când le fac mă dor încheieturile, spatele și coloana vertebrală. Am probleme și dacă ridic greutăți mari. Imediat mă doare spatele și nu mai pot da maximum o săptămâna sau chiar două. Însă nu mă pot opri, pentru că așa cum spune Darren anii trec și îmbătrânesc. Trebuie să-mi dezvolt mușchii, astfel încât să îmi poate ține mai bine tendoanele și oasele”, a delcarat Simona Halep, potrivit tennisworldes.com.

Te-ar putea interesa și: