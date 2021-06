Deși în 2020, Sala Polivalentă a înregistrat un mare minus din cauza suspendării competițiilor sportive, directorul Ionuț Rusu a aprobat un referat prin care sunt cumpărate obiecte de îmbrăcăminte de lux. Rusu nu a putut fi contactat, dar mai mulți angajați cu care reporterul EvZ a stat de vorbă ne-au declarat că aceste haine nu au ajuns la ei, niciodată.

Lista achizițiilor făcute în urma aprobării referatului semnat de directorul Sălii Polivalente, Ionuț Rusu cuprinde articole de îmbrăcăminte a căror valoare depășește câteva sute de lei.

Factura emisă de Peek & Cloppenburg, din Cluj Napoca și datele oferite de firmă arată exact ce s-a cumpărat pentru ”angajații” de la Sala Polivalentă afectați de pandemie, care aveau lefurile tăiate, unii dintre ei fiind chiar concediați.

Pe factură oficială regăsim: Cămașă Polo Ralph – 629 lei, Jeans Boss – 779 lei, jerseu Boss – 989 lei, Hanorac Boss – 729 lei, Hanorac Noss – 499 lei, Jeans Joop! – 359 de lei, Hanorac Boss – 319 lei, Jachetă Wellensteyn – 1399 lei, Hanorac Boss – 979 lei, costum Boss + pantaloni Boss – 679 lei.

Lista de cumpărături mai cuprinde și două articole pentru femei, respectiv, jachetă Wellensteyn – 1199 lei, bluză Ralph Lauren – 183 lei.

Haine de lux pentru personal

În referatul semnat de Rusu, exact în ultima zi din anul 2020, se arată că se alocă suma de 10.000 de lei + TVA pentru achizie haine pentru personal. În realitate, aceste haine scumpe nu au ajuns niciodată în garderobele angajaților.

Jurista Sălii Polivalente, Anca Todor, a fost contactată și a recunoscut că a aprobat referatul de achiziție de necesitate a unor echipamente, dar că nu știe pe ce s-a cheltuit mai departe suma.

„Este treaba conducerii Sălii Polivalente și a Consiliului de Administrație. Nu aș putea să spun că știu ce haine s-au cumpărat. Dacă procedura de achiziție este de semnare, eu nu verific apoi facturi. Există contabilitate. Există inspector de achiziții publice, mă gândesc că dânsa știe”, a spus jurista Sălii Polivalente.

Președintele Consiliului de Administrație al Sălii Polivalente, Petru Călian, a declarat că nu știe nimic despre achiziția de haine de lux, pentru că deciziile le ia conducerea executivă, adică directorul Ionuț Rusu.

„Deciziile le ia conducerea, adică Ionuț Rusu, ce se cumpără și ce nu. Dacă s-a greșit se iau măsuri. Se restituie banii sau se iau măsuri mai dure. Nu e normal să se cumpere haine de lux, dar răspund cei de la conducere”, a spus Călian.

Directorul Sălii Polivalente Cluj nu a putut fi cotactat, fiind plecat în vacanță în Grecia.

Primarul Clujului, Emil Boc s-a ferit să răspundă la aceste acuzații, preferând să vorbească pe pagina proprie de facebook despre realizările mărețe pe care le are și nu despre cum se cheltuie abuziv, banul public.

Omul lui Boc cade tot timpul în picioare

Ionuț Rusu a fost implicat în decursul timpului în mai multe scandaluri cu violență, și de fiecare dată a fost iertat de Emil Boc, primarul Clujului, cel care tutelează Sala Polivalentă.

În 2017, la o competiție sportivă, Rusu a fost încătușat de polițiști, după ce nu a vrut să se supună unui control antitero.

„Poliţiştii aflaţi în dispozitiv pentru asigurarea măsurilor de ordine la meciul de fotbal, înainte de efectuarea controlului pirotehnic în parcarea Sălii Polivalente, au identificat o persoană care a pătruns cu autovehiculul într-o zonă în care accesul era interzis. Poliţiştii i-au solicitat persoanei în cauză să se legitimeze, însă aceasta a refuzat, neprezentând niciun document cu datele de identificare sau care să ateste vreo funcţie cu atribuţii care să îi permită accesul în zona respectivă. Din acest motiv, persoana respectivă a fost imobilizată şi condusă la sediul unităţii de poliţie, unde i-a fost stabilită identitatea. Având în vedere situaţia de fapt, cel în cauză a fost sancţionat contravenţional pentru refuz de legitimare, proferare de injurii şi circulaţia pe un sector de drum pe care accesul e interzis, fapte prevăzute de Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, o ordinii publice şi liniştii publice şi O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, se arată într-un comunicat al IPJ Cluj, trimis redacției EvZ.

Pe 4 iunie 2021, un tânăr din Cluj Napoca a reclamat la Poliția Cluj faptul că a fost victima unei agresiuni stradale la care a participat și Ionuț Rusu, aflat sub influența băturilor alcoolice.

„Nu sunt interlopi, sunt mai rău! Sunt politicieni. Eu am venit din Canada și nu vreau să am probleme. Am fost amenințat! Se pare că nu sunt camere în zonă, așa că e vorba mea împotriva celor spuse de ei. Eu o am numai pe prietena mea care să confirme”, a mai spus Matei Nanu, victima lui Rusu și a prietenilor acestora.