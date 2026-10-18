Sport

Haaland ține Manchester City pe primul loc. Dublă în victoria cu Ipswich, scor 3-2

Haaland ține Manchester City pe primul loc. Dublă în victoria cu Ipswich, scor 3-2
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Din cuprinsul articolului

Manchester City a învins-o pe Ipswich Town cu 3-2, sâmbătă, în etapa a șaptea din Premier League, după o dublă reușită de Erling Haaland. Echipa antrenată de Pep Guardiola a obținut astfel a șaptea victorie în tot atâtea meciuri disputate în campionat și și-a consolidat poziția de lider.

Haaland a marcat de două ori în victoria cu Ipswich

Ipswich a deschis scorul prin Maeda, în minutul 21, însă Manchester City a revenit și a preluat controlul partidei. Erling Haaland a înscris în minutul 34 și în minutul 69, iar Foden a marcat în minutul 66. Zian Flemming a redus din diferență pentru oaspeți, în minutul 90, din penalty.

Haaland a ajuns astfel la 12 goluri marcate în ultimele opt apariții pentru Manchester City, în toate competițiile.

Succesul din campionat a venit după înfrângerea suferită miercuri de formația engleză, scor 2-4, în fața lui Paris Saint-Germain.

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Manchester City are șase puncte avans față de Arsenal

După șapte etape, Manchester City ocupă primul loc în clasament, cu 21 de puncte. Arsenal se află pe poziția secundă, cu 15 puncte, înaintea deplasării de duminică pe terenul lui Nottingham Forest.

Pe locurile următoare se află Brighton și Chelsea, cu câte 13 puncte, în timp ce Liverpool are 12 puncte.

Manchester City continuă campionatul în timp ce clubul se confruntă cu acuzații privind presupuse încălcări ale regulilor financiare.

Rezultatele etapei a șaptea din Premier League

Sâmbătă

- Everton – Chelsea 0-2 - Brentford – Liverpool 1-2 - Manchester City – Ipswich Town 3-2 - Fulham – Hull 1-0 - Newcastle – Aston Villa 0-1

Duminică

- Bournemouth – Sunderland - Leeds United – Manchester United - Brighton – Crystal Palace - Nottingham Forest – Arsenal

Luni

- Tottenham – Coventry

Clasamentul Premier League

1. Manchester City – 21 puncte 2. Arsenal – 15 puncte 3. Brighton – 13 puncte 4. Chelsea – 13 puncte 5. Liverpool – 12 puncte

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HAI România!

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