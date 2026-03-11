Guvernul socialist din Spania amplifică cenzura. Instrument guvernamental pentru „supravegherea discursului instigator la ură”

Guvernul socialist din Spania, condus de Pedro Sanchez, va introduce HODIO, un instrument guvernamental pentru monitorizarea discursului instigator la ură pe internet. Primele rezultate vor fi publice, iar inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de reglementare a rețelelor sociale, relatează indepdent.co.uk.

Spania se pregătește să introducă un nou instrument digital menit să măsoare prezența și impactul discursului instigator la ură pe platformele online, a anunțat miercuri prim-ministrul Pedro Sanchez.

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului pentru creșterea supravegherii asupra rețele de social media.

Instrumentul, denumit HODIO - acronim pentru Amprenta Urii și Polarizării în limba spaniolă - va permite autorităților să monitorizeze sistematic nu doar răspândirea, ci și efectele discursului instigator la ură. Sanchez a explicat că ura online creează diviziuni profunde în societatea spaniolă și că este esențial să se discute „amprenta urii” cu aceeași seriozitate cu care este analizată amprenta de carbon.

„Vrem să începem să vorbim despre impactul urii. Când ceva este măsurat, încetează să mai fie invizibil”, a declarat prim-ministrul.

Rezultatele obținute prin HODIO vor fi publice, astfel încât cetățenii să poată vedea „cine blochează acest conținut, cine întoarce privirea și cine profită de pe urma lui”, a adăugat Sanchez.

Luna trecută, Spania a prezentat un plan mai amplu pentru reglementarea rețelelor sociale, care include propunerea de interzicere a utilizării platformelor pentru adolescenții mai tineri și măsuri menite să responsabilizeze executivii rețelelor sociale pentru conținut ilegal sau instigator la ură găzduit de serviciile lor.

Inițiative similare pentru protejarea minorilor sunt în curs și în alte țări. Australia a interzis folosirea rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani, iar Marea Britanie a anunțat că analizează restricții similare. Recent, Grecia, Slovenia și Spania au indicat că iau în calcul limitarea accesului la platformele online pentru tineri.