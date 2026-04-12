Guvernul RD Congo preia amenzile jucătorilor după calificarea istorică la Cupa Mondială 2026

Naționala Republicii Democrate Congo, „Leoparzii”, a declanșat un val de entuziasm la nivel național după calificarea la Cupa Mondială din 2026, însă festivitățile organizate la Kinshasa au generat și tensiuni cu cluburile europene, în urma întârzierii mai multor jucători la revenirea din pauza internațională., potrivit publicației Cadenaser.

În acest context, autoritățile congoleze au intervenit direct, asumându-și eventualele sancțiuni financiare aplicate fotbaliștilor.

Președintele Republicii Democrate Congo, Félix Tshisekedi, a anunțat că instituția prezidențială va acoperi amenzile care ar putea fi impuse jucătorilor de cluburile lor, ca urmare a întârzierilor. Declarația a fost făcută în contextul în care mai mulți internaționali au rămas în capitala Kinshasa pentru a participa la celebrarea calificării.

„În ceea ce privește amenzile, adresați-vă Federației și noi le vom plăti. Așadar, nu trebuie să vă faceți griji”, a transmis șeful statului, potrivit informațiilor disponibile.

Printre jucătorii vizați de eventuale sancțiuni se află și mijlocașul Charles Pickel, care ar putea fi penalizat de clubul său european pentru întârzierea în revenirea după acțiunea echipei naționale.

Situația a generat nemulțumiri în rândul cluburilor europene, care se bazează pe revenirea promptă a jucătorilor după pauzele internaționale. Întârzierea fotbaliștilor congolezi, cauzată de festivitățile organizate la nivel național, a fost percepută ca o încălcare a obligațiilor contractuale.

Pentru autoritățile de la Kinshasa, însă, momentul calificării a fost considerat unul de importanță majoră, justificând organizarea unor ceremonii extinse. Revenirea la Cupa Mondială după aproximativ 52 de ani a fost tratată ca un eveniment istoric, cu impact simbolic asupra imaginii țării.

Pe lângă asumarea amenzilor, președintele Tshisekedi a anunțat și o serie de beneficii pentru jucători, ca formă de recunoaștere a performanței. Printre acestea se numără acordarea de prime individuale, dar și bunuri materiale.

Autoritățile au promis oferirea de vehicule de tip Jeep fiecărui jucător, precum și parcele de teren în capitala Kinshasa. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de recompense destinat să încurajeze performanța sportivă și să consolideze moralul echipei naționale.

Potrivit informațiilor publicate de Radio France Internationale (RFI), un proiect imobiliar dedicat jucătorilor este deja în plan. Un teren situat în apropierea aeroportului internațional N’djili urmează să fie amenajat pentru construcția unor vile destinate membrilor echipei naționale, lucrările fiind estimate să dureze aproximativ 14 luni.

În discursul adresat echipei, președintele congolez a subliniat importanța reprezentării țării pe scena internațională. El i-a îndemnat pe jucători să evolueze cu responsabilitate și să reflecte imaginea națiunii în competiția mondială.

La turneul final din 2026, Republica Democrată Congo urmează să înfrunte selecționate puternice precum Portugalia, Columbia și Uzbekistan, într-o grupă care se anunță competitivă.

Participarea la Cupa Mondială reprezintă o oportunitate majoră pentru fotbalul congolez de a-și consolida poziția pe plan internațional, iar sprijinul autorităților reflectă importanța strategică acordată acestui obiectiv.