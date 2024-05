Social Guvernul pregătește un mecanism pentru protecția pensiilor. Când va fi gata proiectul







Guvernul pregătește un mecanism pentru protecția pensiilor, după ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu câteva zile că, odată cu recalcularea pensiilor, va fi implementat și un nou plafon de impozitare.

Noua lege a pensiilor schimbă plafonul de impozitare

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că, începând cu 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a legii pensiilor și recalcularea acestora, se va ajusta și plafonul peste care se impozitează pensiile. Pragul actual de impozitare a pensiilor este de 2.000 de lei.

Invitat la Realitatea Plus, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă s-a efectuat o analiză cu privire la impozitarea pensiilor care depășesc suma de 2.000 de lei și dacă aceste pensii vor mai fi supuse impozitului.

În prezent, pensiile sub 2.000 de lei sunt scutite de impozitare. Impozitul este de 10% din diferența care depășește suma de 2.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie de 2.800 de lei, impozitul aplicat ar fi de 80 de lei.

Guvernul pregătește un mecanism pentru cei cu pensii mici

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a dezvăluit că se lucrează la un sistem menit să ofere protecție pensionarilor cu venituri mici. Această nouă formă de impozitare urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie, în momentul în care vor fi virate pensiile recalculate.

„Dacă pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul rămâne doar cu 10 lei în plus, și aici este, de fapt, problema. Pentru că noi trebuie să discutăm, așa cum a spus și premierul României, trebuie să apărăm puterea de cumpărare a celor cu pensiile mici, și aici trebuie un alt mecanism, nu neapărat mărirea pragului.

Nu aș spune neapărat mărirea pragului, pentru că nu vreau să introduc această ipoteză, nici premierul nu a introdus și nu vreau să introduc această speranță, sau această informație în spațiul public despre mărirea pragului, un mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, mecanism care ne dorim să fie introdus odată cu recalcularea de la 1 septembrie, conform legii în vigoare, recalculare care cu siguranță se va întâmpla.

De altfel, ați văzut și preocuparea noastră pentru cei cu salariile mici, nu doar pentru cei cu pensiile mici. Și acolo, conform acelei directive, și aici nu am ce să fac.

Trebuie să reamintesc de noiembrie 2021 când am avut, pentru a doua oară, onoarea să fiu într-un Guvern al României, am găsit pe o guvernare strict de dreapta un punct de vedere negativ cu privire la aprobarea directivei cu salariul minim european. Am reușit atunci, alături de premierul Marcel Ciolacu, am discutat în coaliție și am reușit să lămurim coaliția întreagă astfel încât astăzi aveam acea directivă și se va transforma în lege și în România”, a explicat Marius Budăi, la Antena 3 CNN.