Guvernul, în impas după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. De ce nu a primit aviz din partea CSM

Curtea Constituțională a României a decis, luni, să admită sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la legea pensiilor magistraților. Hotărârea a fost adoptată cu cinci voturi pentru și patru împotrivă, fiind motivată de probleme de neconstituționalitate extrinsecă, ceea ce înseamnă că vizează procedura de adoptare, nu conținutul legii sau reforma în sine.

Potrivit unor surse, judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină au votat pentru admiterea sesizării formulate de președinta Înaltei Curți, Lia Savonea. În sens contrar, judecătorii Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian au votat pentru respingere, rezultatul final fiind de 5 la 4 în favoarea admiterii.

CCR a emis ulterior un comunicat de presă prin care a confirmat că a „admis obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu”, fără a detalia însă motivele.

Conform informațiilor furnizate de România TV, decizia ar avea ca fundament aspecte procedurale privind modul de solicitare și emitere a avizului de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Sesizarea formulată de Înalta Curte a semnalat că timpul acordat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analizarea proiectului de lege și exprimarea unui punct de vedere a fost insuficient.

Conform legislației, CSM dispune de un termen de până la 30 de zile pentru emiterea avizului, însă jurisprudența Curții Constituționale precizează că acest interval trebuie să fie „rezonabil”, pentru a permite o evaluare adecvată a propunerilor legislative.

Informațiile disponibile arată că proiectul de lege a fost adus pentru prima dată la cunoștința CSM la 29 iulie, sub forma unui tabel cu principalele modificări, solicitându-se exprimarea unui punct de vedere. Reprezentanții Consiliului au refuzat să se pronunțe, argumentând că nu pot evalua „drafturi”, ci doar proiecte legislative complete.

Pe 20 august, Ministerul Muncii, condus de Petre Florin Manole, a transmis către CSM o solicitare de punct de vedere, însă aceasta nu avea forma legală de aviz prevăzută de lege.

După două zile, un reprezentant al Executivului a semnalat „eroarea onomastică” și a cerut reluarea procedurii, de această dată cu solicitarea unui aviz în conformitate cu legislația. Consiliul nu a mai formulat niciun răspuns până la adoptarea proiectului de către Guvern, invocând lipsa timpului necesar și obligația de a consulta adunările generale ale judecătorilor și procurorilor.

În ședința din 29 august, Guvernul a aprobat proiectul, iar pe 1 septembrie și-a asumat răspunderea în Parlament. În sesizarea adresată Curții Constituționale, Înalta Curte a susținut că, în intervalul 22–29 august, proiectul a fost modificat „semnificativ”, fără ca aceste modificări să fie retrimise CSM pentru consultare.