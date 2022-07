Guvernul din Spania, răspuns pentru Buhnici şi Almăşan. Cum s-a ajuns aici

Ministerul Egalității de Șanse din Spania a lansat o campanie de vară menită să le încurajeze pe toate femeile să meargă la plajă, indiferent de cum arată copul lor. „Vara este și a noastră”, este sloganul campaniei care prezintă o imagine cu cinci femei diverse.

Inițiativa vine după ce multe femei sunt afectate grav de presiunea de a avea un corp perfect. Autoritățile au vrut să transmită astfel un mesaj cât de poate de clar. „Toate corpurile sunt corpuri de plajă”, a spus ministrul Serviciilor Sociale, Ione Belarra.

Șefa Institutului pentru Femei, Antonia Morillas, a spus că așteptările fizice au afectat nu numai stima de sine a femeilor, dar le-au încălcat și drepturile.

Fără presiune pe aspectul fizic

Potrivit inițiativei, toate femeile ar trebui să se bucure de vară oriunde fără nici un fel de presiune pe aspectul fizic. „Astăzi toastăm o vară pentru toți, fără stereotipuri și violențe estetice împotriva corpului nostru”, au precizat inițiatorii campaniei.

Campania a fost primită bine în mediul online, dar au exiatat și sugestii și critici. Unii s-au întrebat dacă ar trebui extinsă pentru a include și bărbați care nu au așa-numitele corpuri standard. În schimb liderul de stânga Cayo Lara a declarat că această campanie a fost culmea absurdului, „încercând să creeze o problemă acolo unde nu există“, potrivit bbc.com.

Scandalul Buhnici

Mediul online din România a fost zguduit în ultima de săptămână de un scandal de proporții după ce vlogger-ul George Buhnici a făcut mai multe declarații jignitoare a adresa femeilor care nu au un copr perfect și le-a trimis să meargă la sală. După ce afirmațiile au stârnit un val de critici, prezentatoare de televiziune Marina Almășan i-a luat apărarea și chiar le-a recomandat celor care nu se încadrează în tiparele de frumusețe să evite să-și arate formele în văzul tuturor, pe plajă.

George Buhnici și-a cerut între timp scuze publice pentru declarațiile sale. „O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe“, a spus Georghe Buhnici.