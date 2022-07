Reacția lui George Buhnici după scandalul declarațiilor jignitoare: Vreau să-mi cer scuze public. Am vorbit ca un mârlan. Video

George Buhnici a postat un mesaj pe vlogul său în care spune că regretă afirmațiile făcute care au fost jignitoare la adresa femeilor. Afirmațiile sale referitoare la vergeturile doamnelor, dar și la faptul să soția sa arată ca o minoră, au creat un adevărat scandal în mediul online și i-au adus critici dure.

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare.

O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă“, a declarat George Buhnici.

Scuze publice

Vloggerul a mai anunțat că vrea să își ceară scuze public pentru afirmațiile sale lipsite de empatie. „Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe“, a mai spus Georghe Buhnici.

Nu va da niciun interviu

George Buhnici spune că nu va da curs la nicio invitație pentru vreun interviu pe acest subiect și că a învățat multe din această experiență. „N-am să dau curs invitațiilor sau ofertelor care speculează imaginea de „băiat rău”, bădăran și de misogin – consider că această imagine nu mă reprezintă, eu nu sunt și nu pot fi un astfel de personaj.

Într-un cuvânt, celor care se gândesc că voi profita de popularitatea pe care am căpătat-o în aceste zile pentru a-mi lărgi gama de preocupări, le spun că nu voi face asta. Nu mă interesează popularitatea de acest fel. Nu o merit pentru că… NU sunt așa.

Îmi pare tare rău. Am învățat foarte multe din această situație extremă și mi-aș dori să învețe și alții din ceea ce mi s-a întâmplat mie. În încheiere, vreau să le mulțumesc atât celor care mi-au trimis mesaje de susținere, cât și celor care m-au criticat. Și unii și alții m-au ajutat să depășesc această perioadă și să mă trezesc la realitate. Ne revedem acolo unde experiența și contribuția mea sunt cu adevărat de folos“ a mai spus George Buhnici, pe vlogul său.