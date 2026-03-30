Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională. Bolojan a anunțat și derogări

Sursă foto: Facebook
Guvernul va finaliza până săptămâna viitoare un proiect de lege care vizează creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Vârsta de pensionare crește pentru o categorie de români

„În așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru nu mai are cine să îi înlocuiască pe cei care ies la pensie”, a declarat șeful Guvernului, la Digi24.

Premierul a explicat că a discutat luni pe această temă și că există un acord al coaliției pentru a lucra la acest proiect.

„Este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate cât timp încă ești în deplinătate a facultăților fizice de a genera acea activitate”, a continuat el.

Obiect rar din fier meteoritic, vechi de 3.000 de ani, asemănător unui topor, descoperit în groapa ritualică nr. 7 din China
Coduri QR false pe parcometrele din București. Escrocii pot fura datele cardului
Ce derogări vor exista

În situațiile speciale, unde condiția fizică este obligatorie, vor exista anumite derogări, potrivit premierului,

„Dar nu e normal să existe în masă aceste derogări și săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens. Trebuie să o facem și asta pentru că este un angajament în pachetul pe administrație, avem niște termene care decurg de la adoptarea acestui pachet și partea de creștere a vârstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere”, a adăugat Ilie Bolojan.

Proiectul va fi pus săptămâna viitoare în transparență. În urmă cu o zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește o schimbare majoră în sistemul pensiilor militare, iar proiectul legislativ ar putea fi prezentat în cel mult două săptămâni. Reforma vizează în principal creșterea treptată a vârstei de pensionare, cu excepții pentru categoriile profesionale care desfășoară activități fizice intense.

Sursă foto: gov.ro

„E o problemă de suportabilitate economică pentru România, de sustenabilitate a sistemului de pensii și de inechitate față de alte categorii care lucrează până la 65 de ani”, a declarat premierul, explicând că măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra bugetului și dezechilibrelor din sistemul de pensii.

Planul Guvernului prevede o abordare în doi pași: mai întâi va fi modificată legea generală privind pensionarea în structurile de ordine publică și securitate națională, iar ulterior regulile vor fi adaptate în funcție de specificul fiecărui domeniu.

Pensionare 2026. Presiune pe bugetul de stat

Premierul a subliniat că actualul sistem permite retrageri foarte timpurii din activitate, uneori chiar la 47–52 de ani, situație considerată nesustenabilă pe termen lung. Creșterea vârstei de pensionare este văzută astfel ca o soluție necesară.

Totuși, nu toate funcțiile vor fi tratate la fel. Pentru posturile care presupun efort fizic intens – cum sunt unitățile de intervenție – se vor menține mecanismele de pensionare anticipată, în timp ce pentru funcțiile mai puțin solicitante, precum cele administrative sau de pază, vârsta de pensionare va fi apropiată de standardul general.

Stiri calde

23:11 - Obiect rar din fier meteoritic, vechi de 3.000 de ani, asemănător unui topor, descoperit în groapa ritualică nr. 7 di...
23:02 - ⁠Cum a pierdut vloggerul Andy Popescu 1,6 milioane de euro
22:54 - Bilete de tratament balnear pentru pensionari în 2026. Condițiile de acordare și pașii de urmat
22:41 - Coduri QR false pe parcometrele din București. Escrocii pot fura datele cardului
22:29 - Sacrificiile făcute de Mircea Lucescu pentru a prelua naționala la 78 de ani. Familia s-a opus
22:21 - Teo a mâncat napolitane trei zile din cauza unei bijuterii. Vedeta n-a putut să plece din aeroport fără un inel

Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
