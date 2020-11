„Orice dialog” cu PNL pentru un viitor guvern este exclus, potrivit liderului PSD.

Marcel Ciolacu a fost întrebat cum comentează faptul că „Vasile Dîncu ar mai fi fost pe lista de propuneri a Gabrielei Firea” în ce priveşte postul de prim-ministru.

„Doamna Gabriela Firea este un foarte bun comunicator, preşedintele organizaţiei Bucureşti şi a anunţat nişte nume. (…) Repet, avem aceeaşi discuţie, cum am avut-o şi până acum când am luat punctual de ce anumiţi colegi nu se regăsesc. Pentru că aceasta a fost decizia politică. La fel ca şi când… s-au regăsit pe listele eligibile al partidului tot în urma unei decizii politice. Eu înţeleg supărările dar, după ce ieşi parlamentar – e anumită demnitate, trebuie să te ridici la nivelul acestei demnităţi şi să nu te transformi într-o ţaţă comunală şi să ieşi în spaţiul public când ai văzut că tu nu te mai regăseşti pe liste. (…)

Domnul Dîncu este un nume respectat şi eu nu cred că ar face de râs Partidul Social Democrat sau România să aibă această demnitate de prim-ministru. Nu am, dacă aveam discuţiile vă spuneam astăzi, nu aveam nicio problemă. Nu am terminat discuţiile din interiorul partidului. Repet, cea mai îndreptăţită, dacă credeţi, doamna Gabriela Firea, să vă mai dea alte nume, nu am nicio problemă, dar nu aş vrea să încep acum să vorbesc despre fiecare coleg. Vă dau şi eu vreo cinci nume să avem ce vorbi. E un lucru neserios”, a susţinut Ciolacu.

Ciolacu se vede premier

Președintele PSD nu a exclus să fie el propunerea de premier, dar că vrea ca PSD să iasă din clișeul ca liderul formatiunii să fie si propunerea de premier. „E o decizie (alegerea propunerii PSD pentru functia de premier) pe care o sa o luam. Am vazut alti colegi la fel de pregatiti ca si propuneri foarte legitime. Nu cred in cliseul ca premierul trebuie sa fie neaparat presedintele partidului. Vreau sa iesim din aceste clisee”, a indicat el. Gabriela Firea a avansat recent 4 variante de premier PSD: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu și Cristian Socol.

Miniștrii din umbră ai PSD

Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST), Leonard Azamfirei, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Educației, în timp ce la Sănătate PSD îl propune pe Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS. La Finanțe PSD ia în calcul să propună tot un specialist și nu un politician de carieră, o variantă fiind Cristian Socol. Anunțurile au fost făcute joi, într-un interviu la Libertatea, de către liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a spus că nu ar acceptă că Dacian Cioloș să fie iar premier. „A fost guvernul zero. Vrem să vedem și Guvernul minus? Știți că am luat zero fonduri guvernamentale în acel an”, a spus el, cu referire la cabinetul tehnocrat condus de Cioloș, scrie RomâniaTV.

De asemenea, Ciolacu a exclus „orice dialog” cu PNL pe tema unui viitor guvern. „Exclud orice dialog cu PNL și sub nicio formă că dl Ludovic Orban să rămână, Doamne ferește, premier. Ar fi o catastrofă pentru toți românii”.