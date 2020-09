Miron Mitrea, fost lider important al PSD, organizator al unor campanii electorale de succes și ministru al Transporturilor în Guvernul Năstase, i-a acordat ziaristului Dan Marinescu un interviu, în cadrul rubricii „Întrebări esențiale” de la Evenimentul Zilei TV.

Întrebat de unde crede că Vasile Dâncu are o asemenea influență asupra lumii politice, Miron Mitrea a răspuns că:

„Nu știu, eu nu vreau să judec. Până la urmă este decizia PSD-ului pe cine allege în diferite funcții, nu este decizia mea.

Am spus și nu e pentru prima data, Vasile este un teoretician de excepție, un om de afaceri extrem de bun, și-a vândut tot timpul foarte bine pozițiile. Este… nu știu cum să spun, un creator de ideologii sau de programe de partid, a lucrat cu foarte multă lume, a lucrat în PSD, a fost ministru în guvernul în care am fost și eu, am fost colegi.

S-a ocupat la acea vreme și de ideologia PSD-ului o vreme. După aia a lucrat cu Gabi Oprea la UNPR.

După care a lucrat cu Traian Băsescu. Știe toată lumea că l-a ajutat pe Traian la construcțiile ideologice.

A ieșit din guvernul technocrat și a vrut din nou, în față, în politică.

A convins oamenii din PSD care l-au adus în partid. Asta este treaba partidului, își alege ce lider vrea.

În funcția de președinte în Consiliul Național cred că mai degrabă este acolo pentru poziția care ți-o dă funcția. Nu are calitățile pentru funcția aia. Funcția a fost creată ca un fel de Guvern în umbra, cel care conduce departamente de specialitate cu câte 10 – 20 de oameni în subordine.

Există și miniștri buni, induscutabil. Și guvernul actual are la fonduri europene un băiat de excepție. Cel de la agricultură este amestecat, ba face treburi foarte bune, ba le zăpăcește, dar oricum nu este un tip care să nu știe despre ce este vorba.

O vreme și cea de la învățământ s-a descurcat bine. A organizat bine Bcalaureatul, când toată lumea „să-l anulăm, să nu se facă”, uite că femeia asta s-a ținut de treabă și a rezolvat. A dat fiasco acum, că situația e foarte complicată și n-a mai știut ce să facă cu începerea anului școlar”, a declarat Miron Mitrea.