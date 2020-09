Ce asemanari exista intre batalia electorala de acum si cea din 2008? Ce strategie a adoptat PSD atunci? Ce se intampla in culisele unei campanii electorale cu sorti de izbanda?

Cum se impun temele de campanie si cine face agenda publica? De ce a esuat planul cu motiunea de cenzura al social-democratilor?

Cine este strategul din umbra al partidului? Care este rolul lui Victor Ponta?

Ce au facut bine si ce au facut prost liberalii la guvernare? Ce tema de campanie le-ar putea crea mari probleme? Cum s-au descurcat cu gestionarea epidemiei?

Are vreunul dintre partidele mari un plan concret de salvare a economiei? Raspunsurile la aceste intrebari le veti afla din prima parte a interviului pe care Miron Mitrea, fost lider important al PSD, organizator al unor campanii electorale de succes si ministru al Transporturilor in Guvernul Nastase, i l-a acordat ziaristului Dan Marinescu, in cadrul rubricii „Intrebari esentiale” de la Evenimentul Zilei TV.