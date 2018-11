Gușă DĂ CĂRȚILE pe FAȚĂ. Cine a fost în SPATELE SCANDALULUI. DEZVĂLUIRI incendiare despre „TROMPETELE” lui COLDEA

În această seară, Cozmin Gușă a avut o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea TV, unde a făcut o serie de precizări cu privire la scandalul dintre el și Rareș Bogdan, scandal care a captat atenția publicului în ultimele zile. Acesta a menționat că Rareș Bogdan și-a cerut scuze, iar discuția avută cu el joi seară, s-a dovedit a fi una productivă. Totodată, Gușă a declarat că „trompetele” lui Coldea au încercat să destabilizeze postul de televiziune.





„Adică să începem cu culisele, dacă tot am discutat despre culise. Acel fragment din mesajul lui Rareș.. el se referă la discuția de tip personal, ați văzut-o e cu păreri de rău, cu scuze pe care le-a prezentat nouă, telespectatorilor. Conflictul nu a fost cu mine. El este legat de colegii lui, el îl înțeleg. Este un principiu în mass media, pe care l-am explicat de mai multe ori: lupi între noi, haită cu cei de afară. Este normal să existe discuții în contradictoriu. Discuția a avut loc joi noapte. Nu am fost singuri, au fost doi prieteni care ne-au asistat. Nu se poate juca nimeni cu credibilitatea unei televiziuni ca Realitatea, care a fost mereu sub presiuni din partea oamenii Securității. Și domnul Coldea a fost în spatele acestui scandal.

Deciziile rămân în continuare, au existat și mesaje porcoase din partea altor jurnaliști, nici ei nu vor mai fi invitați. Au existat și mesaje de susținere care vor fi discutate în altă cheie. Când un invitat are o agendă personală care intră în zona ilegalului, noi trebuie să acționăm. Nimeni nu trebuie să se mire. Este o luptă pe care o ducem cu Dragnea.

Eu mă ocup de acest personaj (n.r. – Coldea) de când a ajuns adjunctul lui Băsescu. Am văzut cum și-a folosit puterea pentru a subjuga oameni. Am văzut cum a pervertit discursul public, în mediul politic, împotriva unui candidat. Aceste trompete a lui Coldea le-am remarcat și în această perioadă. Le știu din 2009. Acest discurs, despre statul paralel, cade în derizoriu. A ocupat locul Dragnea, care este total credibil.

Aceste informații prin care poți șantaja procurori, politicieni, judecători. Acest eveniment nefericit din viața Realității a fost un prilej pentru a vedea cum mai stau. Oamenii gen Coldea sunt obișnuiți să joace în campanii pe șantaj. În momentul în care am anunțat că înființăm partidul Realitatea s-au speriat că nu își mai pot susține candidații. Partidul nu folosește platforma ca să promoveze jurnaliști din Realitatea, ci ca să promoveze oameni capabili, oameni cu dragoste de România, oameni care nu trebuie să dea bani ca să candideze. Sondajele care ne dădeau un scor mare au generat aceste frici și au generat aceste lupte subterane. Asta fac oamenii precum Coldea, care este vinovat de această tentativă de destabilizare a realitatea.

Din lista lui Rareș, la majoritatea invitaților, este o viață cruntă desfășurată pe bază de șantaj. Au existat dubii multe de - a lungul vremii. Ști că fiecare vine, are un interes, câteodată este corect ceea ce spune. Acea victimizare gratuită a unora mi-a picat prost. La unii nu m-aș fi așteptat. La alții m-aș fi așteptat să fie mai inteligenți. Noi am tras o linie. Sper ca discuția să fi fost benefică pentru Rareș, pentru mine a fost.

Știu ce eforturi a făcut. Relaționarea noastră cu mediul de presă a fost una foarte bună. El și-a cerut și scuze, cred că a fost clar mai devreme. Decizia rămâne în picioare. Nu putem accepta să ne înjure. Treburile sunt limpezi, le-am clarificat. Spre ca nimeni să nu mai încerce să ne destabilizeze. Trompetele lui Coldea au posibilitatea să meargă în alte zone pe care le controlează Coldea. Acum va fi limpede să vedem în ce zone se vor mișca, probabil spre B1 TV”, a declarat Cozmin Gușă

