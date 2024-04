Social Grupul Las Vegas este sponsorul principal al pilotului tetraplegic Ciprian Lupu. Românul intrat ȋn Cartea Recordurilor va concura și în competiții internaționale







Sprijinul financiar este un element-cheie pentru participarea la competițiile automobilistice profesioniste. În acest sens, Grupul Las Vegas a anunțat recent că se va implica activ în susținerea lui Ciprian Lupu, pilotul tetraplegic care a cucerit deja un titlu de Campion Național de Raliuri.

De anul acesta, grupul Las Vegas România a devenit sponsorul principal al sportivului Ciprian Lupu, singurul pilot profesionist tetraplegic din România, inclus ȋn Cartea Recordurilor.

„Pentru Las Vegas, acesta este doar ȋnceputul. Un început frumos, care ne deschide drumul responsabilității sociale. În anii trecuți, grupul Las Vegas s-a implicat în diverse acțiuni CSR, însă am decis să nu le mediatizăm. De data aceasta, alegem să facem public parteneriatul cu Ciprian în special pentru a da un semnal, atât în industria în care activăm, cât și în mediul de afaceri. Acela că avem printre noi oameni excepționali, pe care adesea nu îi vedem, dar care merită și trebuie susținuți“, a declarat Julia Gherman, marketing manager al grupului Las Vegas, cu ocazia anunțării noului parteneriat.

Ciprian Lupu a debutat în competițiile profesioniste de automobilism în 2018. Sportivul brașovean în vârstă de 40 de ani este prima persoană cu dizabilități din lume care a obținut un titlu de Campion Național de Raliuri în 2022, la categoria Debutanți. Pentru această performanță a fost inclus, anul trecut, în Cartea Recordurilor.

„Cred că este important să cunoști oamenii potriviți la momentul potrivit. Să îți urmezi visurile, indiferent cât de imposibil de realizat ar părea, și să crezi că poți face tot ceea ce îți propui“, a subliniat Ciprian Lupu importanța noului contract de sponsorizare încheiat.

Start ambițios într-un nou sezon

În 2024, Ciprian Lupu va lua startul competițional, alături de copilotul său Andrei Aițculesei, în Raliul Harghitei, ce se va desfășura pe 26 și 27 aprilie.

Următoarele etape la care va participa sunt:

- Raliul Argeșului (11-12.05).

- Raliul Maramureșului (31.05 - 01.06).

- Raliul Clujului (22 - 23.06).

- Raliul Sibiului (13-14.07).

- Raliul Moldovei (3-4.08)

- Raliul Iașului (31.08-01.09)

- Raliul Brașovului (21-22.09).

- Raliul Vâlcii (26-27.10).

„Obiectivul nostru pentru sezonul competițional 2024 este de a ne clasa cât mai sus în grupa la care luăm startul“, a precizat Ciprian Lupu cu ocazia anunțării noului parteneriat cu Las Vegas.

Pilotul brașovean are însă în plan și participarea la mai multe etape ale Campionatului European de Raliuri, în care și-a făcut debutul anul trecut. „În prima participare, mi-am depășit limite fizice pe care nu credeam că le voi atinge vreodată. Am avut temperaturi de peste 60 de grade în mașina de competiție. Din cauza diagnosticului meu, am și tensiunea foarte mică și nu pot tolera căldura. De două ori am crezut că o să leșin. Nu avem aer condiționat în mașină, iar singura metodă de ventilație este o gură de aerisire din plafon. Dar mi-am impus să termin raliul acela și mi-am depășit limitele“, ne-a mărturisit Ciprian Lupu.

Pilotul are în planurile de viitor, pe lângă competiția internă și cea europeană, și participări la etape ale Campionatului Mondial de Raliuri.

„Vom fi alături de Ciprian și îl vom susține, atât moral, cât și financiar. Îl vom insoți la toate etapele de campionat și îi vom face galerie. Credem în puterea lui și suntem siguri că parteneriatul nostru va fi încununat de succes“, a afirmat reprezentantul grupului Las Vegas.

Las Vegas, un partener pe termen lung

Grupul Las Vegas, brandul cu cea mai dinamică dezvoltare în industria de betting&gaming din țara noastră, se va implica în susținerea lui Ciprian Lupu pe termen lung.

„Nu doar rezultatele ne-au adus alături de Ciprian, ci, în primul rând, felul lui de a fi și perseverența sa. Este un model pentru noi și, sperăm, că pentru orice român. Campionatul de anul acesta este doar începutul pentru noi. Așa cum am discutat și cu Ciprian, cu siguranță vor urma și alte proiecte. Suntem alături de el și vrem să-l susținem să ajungă și mai departe, pentru că este un om care ne împărtășește valorile. Nu s-a dat bătut în fața greutăților și a luptat pentru a schimba mentalități și prejudecăți. Sunt calități care transmit un mesaj clar și răspicat: «Never give up!».”, a mai precizat Julia Gherman.

Anul acesta, pe lângă activitatea competițională, Ciprian Lupu va continua să ajute persoanele aflate ȋn aceeași situație cu el. În acest sens, sportivul va organiza noi cursuri de condus defensiv pentru șoferii care folosesc scaune rulante.