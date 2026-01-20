Grindeanu susține creșterea pensiilor în 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, la România TV, că partidul său va propune creșterea pensiilor în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a decis să nu le majoreze și să nu aplice nici măcar indexarea prevăzută de lege.

Grindeanu a criticat modul în care Guvernul a gestional bugetul și a respins ideea că ar fi moștenit o situație economică catastrofală.

„Să discutăm despre buget. Mă aștept ca, și probabil că vom detalia mai mult, undeva săptămâna viitoare să avem închiderea și execuția bugetului pe 2025 și să vedem că avem un deficit undeva sub 8% sau în jurul de 8%. Nu au fost măsuri economice majore pe parcursul anului 2025, în afara creșterii TVA-ului”, a spus liderul PSD.

El a subliniat că PSD a investit sume record anul trecut și că pensiile nu pot fi ignorate: „Nu se poate să nu acționăm deloc pe zona de pensii. Această situație nu va rămâne așa. Vom intra în discuții legate de majorarea pensiilor, iar aceste lucruri trebuie să existe în 2026. Sunt aspecte pe care vrem să le prindem în bugetul pe 2026”.

Pe plan politic, Grindeanu a precizat că PSD se află într-o perioadă de evaluare a participării sale în coaliție, fără a stabili linii roșii.

„Toate aceste aspecte, legate de buget și de deciziile luate de Guvern, vor cântări atunci când vom decide dacă vom rămâne sau nu în continuare în coaliție. Fără PSD nu poate exista o majoritate pro-europeană în Parlamentul României”, a adăugat el.

În paralel, vicepremierul Tanczos Barna și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare au precizat că bugetul pe 2026 trebuie finalizat cât mai curând. Barna a afirmat că România nu va avea buget propus mai devreme de jumătatea lunii februarie și a subliniat importanța respectării termenelor pentru PNRR și absorbția fondurilor europene.

„Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important și orice zi de întârziere poate să afecteze absorbția și succesul acestui program. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârșitul lunii august acest program”, a explicat vicepremierul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a adăugat că s-a stabilit un calendar clar pentru aprobarea bugetului, cu plafoanele bugetare urmând să fie definite în următoarele zile, iar proiectul de buget să fie publicat la mijlocul lunii februarie, pentru ca ulterior să intre în dezbatere și vot în Parlament spre sfârșitul lunii.