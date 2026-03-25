Grindeanu, după discuțiile cu sindicaliștii: Premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora

Principala nemulțumire a sindicatelor este lipsa unui dialog real cu premierul Bolojan, a afirmat Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. El a adăugat că această problemă a fost discutată în detaliu cu liderii principalelor federații sindicale, care au semnalat că propunerile lor nu au fost luate în considerare.

Ca urmare a acestor discuții, s-a decis instituirea unor consultări periodice cu sindicatele, pentru ca vocea acestora să fie auzită constant. Cerințele și propunerile sindicatelor vor fi colectate și transmise de PSD la nivelul coaliției, urmând ca acestea să fie integrate în procesul decizional.

„Principala nemulţumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederaţii sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuţiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora”, a spus Grindeanu după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor.

Președintele PSD a atras atenția că ignorarea constantă a partenerilor sociali trebuie să înceteze.

„De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar şi inflexibil, provocând suferinţe sociale şi economice majore: recesiune tehnică, scăderea producţiei industriale şi a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice precum sănătatea, educaţia şi absorbţia fondurilor europene”, a continuat el.

Grindeanu a mai spus că în perioada următoare se va întâlni și cu reprezentanții patronatelor din România pentru a discuta despre problemele specifice din mediul privat.

În același timp, Blocul Național Sindical (BNS) a solicitat reprogramarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, acuzând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost realizată convocarea și a anunțat că nu va participa. Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. și C.S.N. Meridian au anunțat și ele că nu vor lua parte la ședință, acuzând că se dorește doar „simularea unei dezbateri”.

Ședința a avut loc de la ora 11.00 fără participarea sindicatelor, iar Guvernul a anunțat că OUG privind criza carburanților va fi adoptată joi, după ce Ministerul Finanțelor va opera câteva modificări.

PNL a transmis un apel la responsabilitate și dialog, subliniind că reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt măsuri care necesită dezbateri temeinice, cu analize de impact, identificarea surselor de finanțare și atenție la credibilitatea economică externă a României, și nu trebuie tratate ca instrumente de campanie de imagine.