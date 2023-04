Greșelile pe care le faci când calci rufe. Hainele vor fi distruse dacă faci aceste lucruri

Este destul de greu să găsești haine care nu necesită călcare, iar pentru persoanele care nu folosesc des fierul de călcat această sarcină devine destul de dificilă. În plus, mulți oameni fac anumite greșeli când calcă rufe, ceea ce duce la deteriorarea sau chiar distrugerea lor. Obiectele vestimentare din mătase și in sunt ideale pentru vară, dar sunt destul de greu de călcat. În plus, trebuie să acorzi mare atenție pentru a nu distruge țesăturile.

Este important ca atunci când călcăm mai multe haine să nu le lăsăm pe cele cu țesături delicate pentru final. Aceste obiecte vestimentare au nevoie de mai multă atenție și de o temperatură mai mică. În cazul în care le vei călca la final, aparatul tău va fi foarte încălzit și va fi dificil să reduci temperatura. O altă greșeală pe care o fac multe persoane este să ude hainele.

Probabilitatea ca acestea să se ardă sau ca țesăturile să fie afectate crește atunci când le călcăm ude. Este recomandat ca hainele să fie uscate și doar puțin umezite cu abur. În cazul în care nu poți face acest lucru cu fierul tău de călcat, folosești un spray cu apă. Totuși, nu toate tipurile de apă sunt bune pentru hainele tale. Un exemplu în acest sens este apa dură. În cazul în care vei folosi apa de la robinet, asigură-te că nu este plină de calcar. Poți să utilizezi apa distilată, care este lipsită de impurități și minerale, protejează fierul de călcat.

Greșelile pe care le faci când calci rufe

O altă greșeală frecventă atunci când calci rufe este că setezi aparatul la temperatură maximă. Acest lucru poate strica hainele pentru că nu toate țesăturile au nevoie de temperaturi ridicate. Unele articole vestimentare au nevoie de o temperatură foarte mică. De asemenea, hainele care au imprimeuri delicate trebuie să fie întoarse pe dos când le calci pentru ca desenul să nu se imprime pe fier.

Poți să folosești această tehnică în cazul tututor hainelor pentru că vei păstra culoarea originală a țesăturii pentru cât mai mult timp. Multe persoane nu știu că fierul lor de călcat trebuie curățat frecvent. Folosește o cârpă umedă din bumbac pentru a face acest pas. Este recomandat să cureți fierul de călcat atunci când este la temperatura camerei, înainte și după utilizare.

Nu călca toate hainele în același timp

Este de preferat să nu calci foarte multe haine în același timp pentru că aparatul tău o să se supraîncălzează și riști ca unele dintre articolele tale vestimentare să se ardă. Cel mai bine este să calci cât mai puțin și cât mai des. Printre greșelile pe care le faci atunci când calci rufe este că nu folosești amidonul. Acesta îmbunătățelte aspectul țesăturilor pentru că menține culoarea și textura. În plus, amidonul este folosit și pentru eliminarea cutelor și a petelor.

În cazul în care nu folești corect amidonul, acesta poate avea efectul opus. Nu trebuie să exagerezi atunci când pulverizezi produsul pe hainele tale. În plus. este important să aștepți ca acesta să intre în rufele tale și ulterior să începiu să le calci. Este foarte important să golești rezervorul de apă al fierului de călcat atunci când termini toate rufele. Apa poate afecta în timp piesele aparatului, potrivit Dozadesanatate.ro.