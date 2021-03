Vlad Voiculescu a reușit să-i enerveze pe cei de la PNL, partidul cu care USR-PLUS și UDMR se află la guvernare. Dar ministrul Sănătății este contestat și de alți politicieni, din cauza deciziilor sau afirmațiilor făcute în ultima vreme. Este cazul lui Eugen Tomac, fost președinte al PMP. Actualul europarlamentar consideră că Voiculescu a făcut o mare greșeală.

Atunci când a spus că numărul persoanelor infectate nu este cel prezentat de autorități. Tomac i-a cerut lui Vlad Voiculescu să prezinte dovezi după acele afirmații. Sau, în caz contrar, să-și prezinte demisia. Fostul șef al PMP crede că din această situație va avea de câștigat PSD.

Eugen Tomac îi cere lui Vlad Voiculescu să prezinte dovezi sau să-și dea demisia

„Cui servesc afirmațiile lui Vlad Voiculescu? Ajută ele USR? Sunt în favoarea PNL? Principalul beneficiar politic este PSD, care va defila 4 ani de acum încolo cu acest mesaj: românii sunt mințiți de guvernanți în ceea ce privește pandemia. Din acest motiv, pentru că miza este foarte mare și toți cetățenii României sunt profund dezamăgiți de tot ce se întâmplă, Vlad Voiculescu are obligația politică și morală să aducă dovezi în sprijinul celor afirmate, altfel nu are decât o singură soluție, să-și prezinte demisia!

Nu te poți juca cu destinele unei națiuni ținută captivă de un an de zile, sub o presiune fără precedent. Cine își asumă să lupte pentru adevăr, s-o facă până la capăt, altfel nu va mai avea niciun pic de credibilitate”. A scris Eugen Tomac pe contul de Facebook.

Un membru al PNL a cerut remanierea lui Vlad Voiculescu

Un discurs vehement împotriva lui Vlad Voiculescu a avut Florin Roman, deputat PNL. În cadrul emisiunii lui Robert Turcescu de pe evz.ro, politicianul a spus că ministrul Sănătății ar trebui să fie remaniat.

„Șirul de bâlbe făcute de domul Voiculescu, atacurile succesive la adresa partenerilor de Coaliție și a prim-ministrului, înseamnă că timingul pentru domnul Voiculescu a expirat. Și cred că după această nouă poziționare de atac, mincinoasă, la adresa Coaliției, domnul Voiculescu trebuie să plece.”