De la 1 iulie, de când s-a deschis oficial sezonul turistic, guvernul grec şi specialiştii îşi menţin atenţia îndreptată asupra numărului de cazuri depistate la turiştii care intră în Grecia şi monitorizează zilnic situaţia epidemiologică din ţările vecine, în timp ce echipe ale Autorităţii pentru Sănătate Publică efectuează controale intense pe aeroporturi, în porturi şi la graniţele terestre, chiar şi pe timp de noapte.

Este relevant în acest sens faptul că din cele 24 de cazuri noi anunţate în Grecia, 7 au fost cazuri venite din străinătate. Acesta este şi motivul intensificării controalelor pentru turiştii care intră în Grecia pe la graniţele din nord (cu Bulgaria), după ce au fost depistate mai multe cazuri pozitive în rândul turiştilor.

Profesorul de boli infecţioase Haralambos Gogos nu a exclus eventualitatea închiderii graniţelor şi pentru alte ţări balcanice, precum Bulgaria sau România. „În acest moment avem un aflux de cazuri din străinătate. Care a fost situaţia neprevăzută? Faptul că a apărut această epidemie la graniţele din nord, în ţările balcanice. Nu ne-am aşteptat la asta. Prin urmare, ne concentrăm în această direcţie.

Ce trebuie să facem? Am oprit intrarea din Serbia de unde am avut multe cazuri. Este posibil să se întâmple acelaşi lucru, văzând dinamica epidemiei şi în Bulgaria şi România”. Gogos a mai subliniat că „în acest moment am crescut numărul de teste şi mai ales am solicitat pretestarea, adică fiecare din cei care vin din aceste zone să prezinte un test înainte de intrarea în ţara noastră. Şi pentru că se discută că în aceste ţări pot exista teste false sau falsificate, din acest motiv ieri, când am discutat, am spus că se vor realiza în paralel şi un număr semnificativ de teste la intrarea în ţara noastră astfel încât să avem un dublu control”.

Controale la graniţele din nord

Despre decizia guvernului grec de intensificare a controalelor ţintite la graniţele nordice (cu Bulgaria) pentru depistarea cazurilor de coronavirus a vorbit şi purtătorul de cuvânt al guvernului, Stelios Petsas, care a subliniat că vor fi intesificate şi controalele la punctele de frontieră cu Albania.

În ceea ce priveşte cazurile venite din străinătate, profesorul de microbiologie Alkiviadis Vatopoulos a precizat că „nu ne-am aşteptat că va exista această situaţie în nord, în Balcani”, lăsând deschisă eventualitatea interzicerii intrării în Grecia a turiştilor şi din alte ţări, dacă numărul cazurilor va creşte, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul Serbiei.

Turiştii străini care intră în Grecia pe la Promachonas

În ceea ce-i priveşte pe turiştii care doresc să intre în Grecia pe la Promachonas, rămâne în vigoare ordonanţa care solicită ca turistul să fi fost supus unui test de coronavirus cu cel mult 72 de ore înainte de a trece graniţa.

Concret:

– Cei care intră din motive neesenţiale în Grecia începând de marţi, 14 iulie, ora 6:00 dimineaţa, pe la Promachonas, sunt obligaţi să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular efectuat cu cel mult 72 de ore înainte

– Obligaţia completării Passenger Locator Form (PLF) rămâne în vigoare. Timpul minim de completare este limitat la 24 de ore înainte de sosirea în Grecia faţă de 48 de ore cât era anterior.

– Creşte numărul de controale cu privire la respectarea protocoalelor sanitare

– Eventualitatea interzicerii intrării turiştilor din unele ţări balcanice.