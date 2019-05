Grapini, foc și pară după dezastrul de la europarlamentare. „E manipulare?”

Europarlamentarul Maria Grapini a avut o reacție explozivă după rezultatele parțiale la alegerile europarlamentare. Mai exact, Maria Grapini a fost deranjată de întrebările jurnaliștilor care se au cerut să știe dacă Guvernul mai are legitimitate.





. În acest context, eurodeputatul a acuzat că la mijloc ar fi vorba de o manipulare.

„Aud intrebari de la jurnalisti: mai are legimitate guvernul dupa acest vot? Dumnezeule! Sunt jurnalisti care nu stiu ca au fost alegeri europarlamentare si nu alegeri parlamentare? Mai sunt jurnalisti car nu stiu ca un guvern este legitim atata timp cat are sustinere in parlamentul national???? Sau e manipulare????”, a scris Grapini pe Facebook.

Conform ultimelor date publicate de BEC, PNL ocupă prima poziție în clasamentul de la europarlamentare, cu aproape 27% din voturi. PSD se clasează pe poziția a doua, iar pe locul trei se află Alianța USR-PLUS. ALDE nu a reușit să atingă pragul electoral. Mobilizarea la urne a românilor a fost una exemplară. Aproape 9 milioane au votat pentru alegerile europarlamentare.

Voturi numarate tara: 99.07%

1. PNL - 26.79%

2. PSD - 23.38%

3. USR-PLUS - 21.40%

4. PRO Romania - 6,61%

5. UDMR - 5.44%

6. PMP - 5.65%

7. ALDE - 4.24%

8. Peter Costea - 113239 - 1.40%

9. George Simion - 95880 - 1.19%

10. Gregoriana Tudoran - 89700 - 1.11%

11. UNPR - 48969 - 0.61%

12. PRO DEMO - 48601 - 0.60%

13. PRU - 45439 - 0.56%

14. PSR - 36470 - 0.45%

15. PSDI - 24243 - 0.30%

16. BUN - 18169 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 32985 - 8.92%

1. USR-PLUS - 11636 - 35.28%

2. PNL - 9288 - 28.16%

3. PMP - 4440 - 13.46%

4. PSD - 2220 - 6.73%

5. PRO Romania - 1439 - 4.36%

6. George Simion - 1203 - 3.65%

7. UDMR - 530 - 1.61%

8. ALDE - 510 - 1.55%

9. Peter Costea - 503 - 1.52%

10. Gregoriana Tudoran - 330 - 1.00%

11. PRU - 277 - 0.84%

12. PSR - 176 - 0.53%

13. UNPR - 156 - 0.47%

14. PRO DEMO - 142 - 0.43%

15. PSDI - 71 - 0.22%

16. BUN - 64 - 0.19%

ULTIMA ORA! DEMISIA lui DRAGNEA, anuntata din PSD! Cutremur pe scena politica

Pagina 1 din 1