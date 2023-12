Rockstar a publicat primul trailer la Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI va sosi pe consolele next-gen, PlayStation 5 și Xbox Series X și S, în 2025. Nu este cunoscută și data lansării pentru PC.

Rockstar, compania dezvoltatoare din spatele jocurilor video de succes, ca Grand Theft Auto și Red Dead Redemption, anunțase inițial că primul trailer la un nou joc va fi public pe YouTube pe 5 decembrie, la 16 (după ora României). Dar ulterior, Rockstar a anunțat pe platforma X că va publica trailerul cu aproximativ 15 ore mai devreme decât era anunțat.

Trailerul a sosit și are la această oră peste 30 milioane de vizualizări și aproximativ cinci milioane de aprecieri, atingând un record pe platforma YouTube.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

