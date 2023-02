Giovanni Becali și legăturile cu mafia napoletană. „Camorra avea gânduri frumoase cu mine”. Video

În vârstă de 70 de ani Ioan Becali a fost primul agent de jucători din fotbalul românesc, intrând pe piață imediat după 1990, împreună cu fratele său, Victor. În 2006 a fost, o vreme, președinte și acționar al clubului Dinamo, iar în 2014 a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor”. A fost acuzat de deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A ieșit din penitenciar în 2018, după ce a ispășit aproape 3 de închisoare.

A mai fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare, pentru că i-a dat mită judecătoarei Geanina Terceanu. Din pedeapsă i s-au scăzut cei 2 ani și 6 luni executați în precedenta condamnare.

Ori de câte ori are prilejul, lui Ioan Becali – Giovanni, cum i se mai spune – vorbește despre trecutul pe care l-a trăit la limita legii. Fost bișnițar cu bilete de cinema și valută, în București, Becali a reușit să fugă în străinătate. S-a stabilit în Italia, la Napoli, fieful temutei organizații mafiote Camorra și spune că puțin a lipsit să intre în rândurile acesteia.

De altfel, lui Becali îi place să se compare cu gansgsterii din filmele americane, favoritul său fiind mafiotul întruchipat de Al Pacino în Scarface. Și-a construit și casa din Pipera după modelul celei care apare în film.

Cum a emigrat în Occident

Giovanni Becali are multe povești despre viața pe care a trăit-o la limita legii, dar evită să dea detalii prea multe, păstrând o anumită discreție. El a vorbit, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de pe GSP.ro despre fuga sa din România. A reușit la a doua încercare, după ce prima dată a fost denunțat de călăuza care trebuia să-l ducă în Occident

„Eu am avut curaj în viață! Am trecut Dunărea să mă duc în Occident. Să cunosc viața! Să ajung la Turnul Eiffel, la Arcul de Triumf, la Moulin Rouge, la Folies Bergère… Citeam și eu. (…) M-au prins la Zagreb! Pe timpul ăla, România avea o înțelegere cu sârbii că orice fugaci se dădea înapoi pentru 500 de kilograme de carne. Dunărea am trecut-o cu cauciucul. Cu băiatul unui ambasador, consul. Am plătit prima dată 30.000 de lei ca să trecem și călăuza ne-a dat în primire. Ne-a dat cinci zile de arest la Reșița, apoi ne-a pus liberi și ne-a dat și-o amendă”, a povestit fostul agent de jucători.

A doua oară, când au încercat să treacă au dat peste aceeași călăuză. Iar ca să fie sigur că nu va fi trădat, spune că a amenințat-o cu cuțitul până s-a văzut în lumea liberă.

„A doua oară ne-am întâlnit cu aceeași călăuză care nu făcea decât asta… O serie trecea, o serie o dădea în primire. O preda! Lucra cu oamenii. A doua oară l-am ținut cu cuțitul la gât și ne-a trecut pe partea cealaltă. Dacă ne prindea, făceam pușcărie toți”, a mai spus Giovanni Becali la GSP.ro.

Ioan Becali și mafia napoletană

Ioan Becali a povestit cum a ajuns la Napoli, în Italia, unde acționa organizația mafiotă Camorra. Ioan Becali susține că era cât pe ce să intre în mafia napoletană.

„Clanul Camorra avea gânduri frumoase cu mine. Să mă îmbrace, să vorbesc frumos, adică să fiu un domn, după aia urmau alții ce au de făcut. Noi când am trecut în Italia am furat o mașină și n-am mai oprit-o până la Napoli. Cu contractul, cu astea. Aventuri!”, a mai spus Becali.

Fostul impresar a povestit cu altă ocazie cum era viața în Napoli și despre incidentele în care a fost implicat.

„Am suferit și eu, dar eu veneam de pe stradă, am locuit la Napoli. Se împușcau bandele între ele. Ce legendă? Eu eram în bar și zburau gloanțele. Mor oameni nevinovați M-am ascuns pe sub bar, de frică. Mă refer la trecut. (…) Eu, la Napoli eram într-o lume în care puteam să o iau într-o direcție. Adică, să te îmbraci ca lumea, să vorbești bine italiana, să te duci la un restaurant, să mănânci, să bei, să dai o șpagă ca lumea”, povestea Giovanni Becali, la Digi Sport Matinal, în urmă cu câțiva ani.

Casa inspirată din filmul Scarface

Tot în acest context, a vorbit și despre casa pe care și-a construit-o după modelul celei a mafiotului Tony Montana, jucat de Al Pacino, în filmul Scarface.

„Nu m-a inspirat viața de acolo, dar mi-au plăcut astea. Da, «Scarface», Michelle Pfeiffer, frumoasă, blondă, când cobora ea din lift. Același arhitect de la Miami, un spaniol, mi-a făcut și mie casa”, spunea Ioan Becali.

Inclusiv scara interioară a vilei din Pipera a fost construită după modelul din producția americană. Ioan Becali se mândrea că a cheltuit nu mai puțin un milion de dolari această scară.