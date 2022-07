Giovani Becali, despre cum s-a împrietenit cu marele Abramovici. „M-a văzut puțin trist, tocmai preluase Chelsea. L-am zăpăcit”

Giovani Becali a recunoscut că relațiile cu miliardarii ruși Roman Abramovici și Rinat Ahmetov, omul de afaceri care conduce clubul Șahtior Donețk, i-au adus mari beneficii. El a povestit cum a început prietenia lor.

Războiul din Ucraina a plasat România în prima linie a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, iar Giovani Becali a mărturisit că mulți au încercat să afle detalii de la el, inclusiv antrenorul Jose Mourinho.

Ioan Becali este convins că România, fiind stat-membru al NATO, nu va avea probleme cu Rusia. Întrebat de Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, ce se întâmplă în România în timpul războiului, el a precizat că nu s-a schimbat nimic.

„M-a întrebat Mourinho, m-au întrebat toți ce-i acolo. Nimic, românii își văd de treabă… România nu va intra niciodată în război cu Rusia și nu va fi niciodată atacată, din moment ce este în NATO”, spune Giovani Becali.

Relația dintre Giovani Becali și Abramovici

Giovani Becali a povestit și cum se înțelege cu Abramovici sau Ahmetov, cu care a făcut afaceri legate de transferuri de jucători.

Giovani Becali a declarat că a achiziționat primul Rolls Royce din România, cu ajutorul lui Roman Abramovici, pe care l-a convins să îi dea jumătate din cei 300.000 de dolari cât a costat bolidul de lux.

„Cu Ahmetov n-am mai vorbit de vreo 5 ani. Eu am tot respectul și pentru Ahmetov, și pentru Abramovici, Am făcut afaceri cu ei, am câștigat bani…

Mai mult decât atât, Abramovic mi-a plătit un comision separat pentru Mutu, după care am spus că vreau să iau un Rolls. El – auzind Giovanni – credea că sunt italian, dar când i-am spus că sunt român, a început să râdă. Pierduse vreo 20 de milioane de euro pe o fabrică la Arad, nu știu unde naiba.

I-am zis că vreau să am primul Rolls din România. Zice: «Păi nu ți-am dat comision?» «Nu, e prea scump, cum pot să dau eu 300.000 de dolari pe o mașină?» Jumătate din mașînă mi-a plătit-o el și jumătate am plătit-o eu.

Ce i-a spus Abramovici

Eu am luat Rolls-ul să iau musafirii de la aeroport, nu să merg eu cu el. M-a văzut puțîn trist, așa, era tocmai când preluase Chelsea și renova stadionul. Era cu vreo 10 bodyguarzi după el și-am intrat eu și zic: «Hei, Roman!». Eu vorbesc puțin rusește, că vorbesc bulgărește și macedoneana. Și zice: «Hei, Giovani!». Și mi-a spus de fabrica aia… «Hai – zice – ești mulțumit cum ți-a dat comisionul?», «Nu, nu sunt mulțumit». (n.red. – Ioan Becali i-a povestit că văzuse trei mașini foarte scumpe, trei limuzine, printre care și Rolls Royce). «Și care ți-a plăcut?», a întrebat Roman Abramovic. «Rolls Royce»”, își amintește Ioan Becali discuția de la întâlnirea la care a reușit să îl convingă pe fostul patron al clubului Chelsea să îi plătească jumătate din bolidul de lux.

L-am zăpăcit, l-am zăpăcit până când a dat telefon managerului de la Manchester United. Câștiga 2 milioane de lire acolo, i-a dat 4 ca să vină să facă echipă la Chelsea. «Dă-i lui Giovani 150.000, plătește direct la Rolls Royce 150.000 de dolari, el să bage jumătate». Mi-am luat mașina”, povestește fostul impresar, potrivit Gândul.