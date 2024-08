Monden Gina Pistol îl dă de gol pe Smiley: Nu e totul doar lapte și miere







București. Smiley și Gina Pistol au devenit, pentru prima dată, părinți în primăvara lui 2021, când s-a născut Josephine. Artistul a declarat că are două muze în casă și că este mult mai creativ. Acesta a mai spus că îi este greu să înțeleagă câteodată femeile pentru că au structuri complexe.

Gina Pistol l-a avertizat pe Smiley

Gina Pistol a recunoscut că nici ea nu se înțelege câteodată și că nu îl condamnă pe soțul său. Cu toate acestea, el a spus că a început să priceapă ce gândesc femeile de când s-a născut fiica sa și că se bucură din plin.

„Pot să spun că de când se nasc sunt confuze. Nu ele sunt confuze, noi suntem confuzi în legătură cu tot ce înseamnă femeia. Femeia de când se naște este o structură complexă și bărbaților le e greu de când sunt mici să le înțeleagă”, a spus Smiley. „Și mie mi-e greu să mă înțeleg. Nu o lua personal!”, a continuat prezentatoarea de la Masterchef.

Cea mai mare provocare pentru Smiley

Smiley a mai spus că cea mai mare provocare este când trebuie să plece de acasă și fiica lui îl roagă să mai rămână. Artistul a declarat că îi este greu să o vadă supărată pe micuță. Gina Pistol a zis că nu au păcălit-o niciodată pe fiica lor și că au discutat cu ea ca un om mare.

„Întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea și întotdeuana i-am explicat. Nu am păcălit-o, nu am dispărut din peisaj. Pur și simplu am vorbit cu ea fix cum vorbești cu un om mare. Și, deși nu par, copiii înțeleg foarte multe. Adică noi asta am descoperit la Josephine”, a spus Gina.

Cu cine seamănă Josephine

Gina Pistol a mai spus că fiica sa are ochii și părul soțului său și că este foarte expresivă. Smiley a declarat că micuța seamănă foarte bine cu amândoi și că este foarte amuzantă.

„Ochii clar ai lui Andrei, sunt ochii lui. Părul sper tot al lui, bine, și eu am păr bun, dar Andrei are un păr…îl urăsc pentru asta! Face aceleași fețe pe care le facem noi. Este foarte expresivă, se strâmbă, e foarte funny”, a spus Gina pentru Ciao.