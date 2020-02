„Plângeam de dorul său… Mi-a fost dor, 2 luni… E prima oară în viața mea când mi-a fodorul ăla mare de casă, de omul drag…”, spunea Gina, potrivit VIVA.

Cei doi au confirmat recent relația, chiar dacă sunt împreună de trei ani. Acum se afișează împreună la tot felul de evenimente mondene. Tot ce mai are de făcut Smiley este să o ceară în căsătorie.

„Eu sunt bine cum sunt (n.r. nemaritată). Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!”, mai declara Gina în 2019.

