Gigi Becali este hotărât să se opună promovării celor de la CSA Steaua, din liga a IV-a în divizia a 3-a. Victor Pițurcă a declarat că gruparea „militară” ar trebui ridicată de FRF direct în liga a II-a, iar Gigi Becali a anunțat că rivalii săi trăiesc din bani publici și nu au drept de promovare.

„Păi, s-o mute el! Păi dacă a cerut Pițurcă… Și eu pot să cer să mă bage în liga din Anglia. Pițurcă cere… Trebuie să ceri lucruri normale. Dacă ceri lucruri anormale, nu te bagă nimeni în seamă.

O să vedeți că CSA Steaua are un proces la TAS, în care noi am contestat dreptul ei de a promova. Ea nu are voie să promoveze. Are voie doar în Liga a 4-a! Se va anula promovarea în Liga 3. E echipă din bani publici și nu ai voie să promovezi. Ar fi discriminare.

Lumea nu înțelege că istoria înseamnă continuitate. Cum să înțeleagă ce spun eu acum? CSA nu are voie să promoveze conform legilor europene. Vă promit că nu va promova”, a spus Becali la Pro X.