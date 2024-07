Transferul lui Arnold Garita la FCSB a căzut. Gigi Becali contrazis de fotbalist

București. Gigi Becali, patronul FCSB, este acuzat că nu spune adevărul de fotbalistul Arnold Garita, pe care anunța că vrea să-l transfere. Jucătorul crede că nu a fost dorit de club, deși suporterii îl iubesc.

Disputa a pornit de la o declarație a patronuluI FCSB care a fost contestată de fotbalistul camerunez, liber de contract. Garita l-a contrazis pe afaceristul din Pipera care a susținut că transferul a picat deoarece fotbalistul nu s-a prezentat la vizita medicală programată pentru 16 iulie.

Arnold Garita a explicat că nu a existat un acord între el și FCSB pentru a face vizita medicală, ceea ce a afirmat Gigi Becali. În opinia sa, conducerea clublui de fotbal nu-l dorește, chiar dacă este îndrăgit de suporteri.

Garita a precizat că nu avea nici un control programat pentru că nu și-a dat acordul în acest sens. El și-a motivat refuzul prin faptul că nu ar fi fost dorit de conducerea FCSB.

„Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a declarat fotbalistul, conform Fanatik.