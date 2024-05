Invitații lui Gigi Becali la premierea FCSB. Uitați-vă, mă, cu cine vin, cu frații mei

Gigi Becali a fost însoțit, la meciul dintre FCSB și CFR Cluj, de doi invitați speciali. Este vorba despre doi călugări, din Vâlcea, care l-au însoțit în tribună și au asistat la partida de fotbal.

Patronul FCSB și invitații săi au descins, la stadionul Național Arena, dintr-o limuzină de lux, Rolls Royce. Becali s-a agățat de gâturile celor doi oameni ai Domnului și, mândru nevoie mare a mers către loja oficială.

Este știut că patronului FCSB îi place să pozeze într-un om religios și arată acest lucru ori de câte ori are prilejul. A făcut-o și la meciul de sâmbătă seara, după care echipa sa a primit trofeul de campion. Gigi Becali a descins la Național Arena dintr-o limuzină luxoasă, dar însoțit de doi călugări.

El i-a luat pe după umeri și agățat de ei a parcurs drumul către tribuna oficială, în văzul tuturor. Gigi Becali a afișat un aer vesel, explicabil prin reușita FCSB. Pe de altă parte, cei doi călugări îl însoțeau serioși, în hainele cernite, fără să se împotrivească gesturilor expansive ale patronului. La sosirea pe stadion el și-a prezentat invitații, tuturor, mândru nevoie mare.

Cei doi călugări care lăsau impresia că nu sunt tocmai în largul lor s-au așezat în loja oficială, iar Becali a fost surprins, ținând în brațe una dintre nepoatele sale. El a zâmbit non-stop și i-a salutat înapoi pe fanii noii campioane a României.

Echipa patronată de Gigi Becali a reușit să câștige trofeul de campioană în SuperLiga, după nouă ani. FCSB nu a mai câștigat titlul de campioană din 2015, având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci. Gruparea bucureșteană a reușit să-și adjudece titlul, în acest an, încă din etapa a șaptea a etapei play-off. FCSB a învins Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională, asigurându-și trofeul.

În meciul de sâmbătă seara, FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), pe Arena Naţională, în etapa a 9-a în faza play-off din SuperLiga la fotbal. Singurul gol a fost înscris de Philip Otele, în minutul 76, cu o execuţie din foarfecă.

După rezultatul înregistrat cu echipa lui Gigi Becali, CFR Cluj urcă pe poziția secundă în SuperLiga, la distanță de trei puncte față de Universitatea Craiova. De menționat că oltenii au un meci disputat mai puțin.

După partida cu CFR Cluj, a urmat ceremonia de premiere a campioanei FCSB. Jucătorii și oficialii staff-ului tehnic au primit tricourile de campioni, medaliile și trofeul. Apoi a urmat petrecerea din centrul Capitalei, în fața Ateneului Popular.

Patronul campioanei nu s-a arătat la fel de entuziasmat, de câștigarea titlului dinSuperLiga, precum jucătorii. Gigi Becali a declarat că important este ce va face FCSB mai departe. În acest context a spus că este mai interesat de parcursul în cupele europene.

„Să mă laud eu, nu vreau, pentru că nu e meritul meu. Eu nu am mai fost la echipa asta de doi-trei ani. Nu mă mândresc, pentru că nu am avut eu o contribuţie. Familia m-a determinat să vin la meci şi am luat şi călugării cu mine, pentru că m-au ajutat. Atmosfera a fost extraordinară, scorul nu este nicio problemă, dar o echipă care nu mai are motivaţie...”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.