Haos în întreaga lume din cauza Microsoft. O eroare a doborât telecomunicațiile și aeroporturile și serviciile de urgență

Microsoft a raportat o problemă semnificativă în serviciile de telecomunicații, care a impactat și aplicațiile Microsoft 365. Utilizatorii din întreaga lume au întâmpinat dificultăți în dimineața zilei de vineri.

Prin urmare, băncile, companiile aeriene și instituțiile media din întreaga lume se confruntă cu probleme cauzate întreruperea globală asociată cu sistemele Windows.

„Investigăm o problemă care afectează capacitatea utilizatorilor de a accesa diverse aplicații și servicii Microsoft 365. Serviciile noastre sunt îmbunătățite pe măsură ce continuăm să luăm măsuri de atenuare”, a transmis gigantul tehnologic pe rețelele sociale.

Problemele extinse legate de stațiile de lucru Windows au impactat companii majore la nivel global. Utilizatorii din SUA, Marea Britanie, Australia, India, Germania, Spania și Noua Zeelandă raportează dificultăți.

Ryanair a anunțat că se confruntă cu întreruperi la nivel mondial din cauza unei defecțiuni IT și a problemelor legate de Microsoft.

De altfel, toate aeroporturile din Spania sunt impactate de această problemă globală. Și în Statele Unite, toate zborurile, inclusiv cele operate de mari companii aeriene precum Delta, United și American Airlines, au fost suspendate vineri dimineața din cauza defecțiunii.

De asemenea, în SUA, numărul de urgență 911 a fost inaccesibil.

Vineri, cel mai mare operator feroviar din Marea Britanie a informat că se confruntă cu probleme informatice care ar putea cauza anulări de ultim moment, din cauza defecțiunii Microsoft.

⚠️ We are currently experiencing widespread IT issues across our entire network. Our IT teams are actively investigating to determine the root cause of the problem.

We are unable to access driver diagrams at certain locations, leading to potential short-notice cancellations,…

— Southern (@SouthernRailUK) July 19, 2024