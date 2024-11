Becali se vede ministru la Interne. Latifundiarul are mai multe condamnări penale

Gigi Becali a revenit în politică și candidează pentru un loc în Parlament, pe listele AUR. Dar acest lucru pare că nu-i este suficient. Omul de afaceri și-ar dori și un portfoliu ministerial, pe cel de la Interne.

Latifundiarul din Pipera a avut, în mai multe rânduri, probleme cu legea penală, el ajungând chiar și la închisoare. Cu toate acestea nu ar da înapoi dacă ar fi propus să conducă Ministerul de Interne.

Omul de afaceri spune că și-ar dori să conducă Ministerul de Interne pentru a combate consumul și traficul de droguri. Gigi Becali susține că ar avea nevoie doar de 3 - 4 ani, un mandat, pentru a obține rezultate. El se laudă că acest termen i-ar fi suficient pentru a curăța toată țara de droguri. În acest context, el acuză faptul că în instituțiile publice ar lucra funcționari care consumă substanțe interzise.

El spune că s-a ajuns în situația în care cei puși să facă legi împotriva consumului de droguri sunt aceeași care se droghează. Becali susține că are cunoștință de tineri, de 25 - 40 de ani, lucrători în instituții de stat care consumă droguri și alcool pentru a face față presiunilor. Astfel, declară, ca

Omul de afaceri a relatat că, în calitate de ministru ar lua măsuri foarte dure împotriva consumatorilor de droguri. Gigi Becali spune că ar achiziționa echipamente de control antidrog dintre cele mai performante. Iar cei prinși, ar urma să ajungă direct la închisoare. Dar, acest lucru s-ar întâmpla dacă el ar fi ministru al Internelor.

„Dacă eu aș fi ministru, aș introduce teste antidrog pentru șoferi și aș cere ca cei care sunt prinși drogate să rămână fără permis și să meargă direct la închisoare. În plus, nu e nicio scuză că aparatele antidrog sunt scumpe – cu 300 de milioane de euro putem achiziționa cele mai moderne echipamente. În câteva secunde am putea ști dacă cineva a consumat droguri, iar toleranța zero ar trebui să fie regula”, a concluzionat Gigi Becali.