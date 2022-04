Gigi Becali se teme că ar putea să fie otrăvit. Cine este omul care l-ar viza pe finanțatorul de la FCSB

Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, se teme de Vladimir Putin, președintele Rusiei. Latifundiarul a dat o mână de ajutor mai multor refugiați din Ucraina și crede că, din această cauză, ar putea să devină o țintă pentru liderul de la Kremlin.

Gigi Becali se teme că ar putea să fie otrăvit de Vladimir Putin

„Mi-e frică de el. Ce văd eu că face omul ăsta, mi-e frică. Nu vorbesc eu despre el, Doamne milueşte. Dacă zice: „cine a avut atitudine neprietenoasă să fie otrăvit”? Nu mă bag, nu vreau să vorbesc despre el. Dacă îl vad, fug.

Doamne fereşte! Omul ăsta… nici măcar nu trebuie să stai în faţa lui. Eu am vorbit despre război, dar eu nu-mi permit să vorbesc despre Putin, pentru că mi-e frică. Pe cuvânt că mi-e frică”, a spus Becali la România TV.

„De ce să-mi fie frică de război dacă ei n-au putut să bată Kievul? Ei n-au putut să bată un oraş, cum să bata pe NATO dacă ei n-au putut să bată din oraş? N-au putut să învingă un oraş, cum să bată ei Europa şi NATO? Am buncăr, am două etaje subterane. L-am placat cu plumb. Am buncăr placat plumb. Dacă vrei să nu te audă DNA-ul, te duci în buncărul meu”, a mai spus finanțatorul „roș-albaștrilor”, pentru sursa citată.

Nu îi e frică de izbucnirea unui război nuclear

Pe de altă parte, Gigi Becali a spus că nu se teme de izbucnirea unui război nuclear, care ar putea să-i fie fatal omenirii. „Pe mine nu mă interesează pastilele cu iod, pentru că nu o să fie bombă nucleară. Oricine dă nucleară moare şi el. Eu de Putin nu vorbesc prea mult, că mi-e frică. Eu ştiu aşa, orice bătaie este pe bani. Războiul ăsta este pentru bani, eu aşa cred, pentru bogăţiile Ucrainei.

Războiul ăsta este un fleac, pentru ucraineni este mai grav. Noi câştigăm de pe urma acestui război. Moldova nu este a noastră, Putin dacă vrea, o ia în două ore. Nu-l mai puneţi în poză, că mi-e frică de el.”