Gigi Becali se implică în „Scandalul Cîțu”. Ce a spus latifundiarul despre decepțiile premierului

Deși tot mai multe voci îl acuză pe Cîțu pentru „păcatele tinereții”, Becali, mai împăciuitor ca niciodată, sare în scandalul momentului în apărarea primului ministru, considerând că „s-a înecat şi el într-o băutură”.

„Dacă a avut omul o decepţie”

„Poate era şi el… l-a înşelat iubita, era şi el supărat. S-a înecat şi el într-o băutură, într-o noapte. Părerea mea e că nu e mare lucru. A băut şi el de supărare într-o noapte şi s-a urcat la volan şi a păţit ce a păţit. Dacă a avut omul o decepţie, o dată în viaţa lui, acum 20 de ani, asta nu înseamnă că nu poate să fie prim-ministru. Noi trebuie să vedem ce face Cîțu acum, nu ceea ce a făcut acum 20 de ani. Ce, trebuia să îi spună preşedintelui ce a făcut acum 20 de ani?

Nu ai văzut ce mare pericol a fost? A plătit 1225 de dolari cauţiunea. Mare pericol a fost! Dacă era pericol mare, plătea 100.000 de dolari. Nu e mare lucru asta. În politică, speculează oamenii orice. Nu e mare lucru că, acum 20 de ani, a băut omul o sticlă de whiskey. Cine ştie ce decepţii a avut sau poate era foarte bucuros. Ce legătură are? Dacă omora un om, dacă fura sau dacă făcea o faptă penală, dar asta nu e o faptă penală că a băut omul o sticlă de whiskey şi s-a urcat la volan. Ce fapta penală e asta?”, a afirmat Gigi Becali, la Antena 3.

Victimizarea lui Cîțu

Referitor la beția din din SUA, Cîțu s-a victimizat afirmând că „nu pot să duc 7-8 beri”

„Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut. Era sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am băut îndeajuns încât să depăşesc limita legală. Cred că am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut cât să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Când am fost oprit de poliţişti, am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa”, a explicat Florin Cîțu arestarea sa.