După ce a suferit o operație complicată, Gigi Becali a mers la procesiunea de sfințire a locurilor pe unde a trecut marșul comunității LGBTQ. FOTO

Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, participă, astăzi, la o procesiune care vizează sfințirea traseului pe care s-a desfășurat, sâmbătă, marșul comunității LGBTQ.

Gigi Becali a participat la sfințirea locurilor pe unde a trecut marșul comunității LGBTQ

„De la ora 12:00 am luat aprobare voi fi la acest marș al normalității de la Patriarhie până la pe Calea Victoriei şi până la Guvern.

Noi vrem să facem un marș de curățire. Nu avem nimic cu ei. Sunt niște oameni. Păcatele lor urâm și nu pe oameni și atunci noi mergem în spatele lor ca să curățim ceea ce e murdăresc, așa cum a făcut Hristos în ținutul Gadarenilor când a pus pe diavol în porci și când porcii s-au înecat și după aia Hristos sau urcat în barcă ca să curățe apa de duhurile necurate.

Așa facem și noi acum mergem în spatele lor în marş ca să curățim toate drumurile pe care e merg și pe care le murdăresc ca să curățăm drumurile de duhurile necurate cu agheasmă cu cruci și cu icoane și cu cântece de biruință”, a anunțat latifundiarul din Pipera la Antena 3.

Finanțatorul de la FCSB a suferit o operație la umăr pe care a amânat-o de mai multă vreme. Are mâna stângă imobilizată după intervenția chirugicală de la tendon

Gigi Becali participă în condiții speciale, pentru că are mâna stângă imobilizată. „M-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stânga am făcut operație la tendon.

Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a povestit finanțatorul de la FCSB, paginii de Facebook a jurnalistei Mihaela Bîrzilă.