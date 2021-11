Gigi Becali, pe cale de a da lovitura. Suma fabuloasă care i-a fost oferită pe un jucător de la FCSB

Cu toate acestea, așa cum a procedat și în cazul altor fotbaliști, Becali spune că nu este de acord cu suma oferită și cere mai mulți bani, dar și procente dintr-un viitor transfer al lui Ianis Stoica.

Becali trage să obțină 10 milioane

„Eu, la ora asta, am 7.5 milioane de euro pe Ianis Stoica. (n.r – de la Arsenal?) Da, tată! Şi eu vreau 10 milioane plus 20%”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Dacă cu câteva zile în urmă, Gigi Becali declara că nu se pune problema unei vânzări a lui Ianis Stoica iată că în acest moment, patronul de la FCSB se pare că s-a răzgândit și este gata să îl cedeze pe atacant pentru suma dorită.

În ianuarie 2021, Dennis Man devenea cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Parma a plătit 11 milioane de euro celor de la FCSB, dar în contract au fost stipulate și alte bonusuri. În cazul în care Gigi Becali va obține suma dorită pentru Ianis Stoica, tânărul atacant va urca pe locul secund în acastă ierarhie, depășind jucători precum Nicolae Stanciu (9,7 milioane de euro), Vlad Chiricheș (9,5 milioane de euro) sau Valentin Mihăilă (8,5 milioane de euro)

În acest moment cota de piață a lui Ianis Stoica este de 450.000 de euro, conform transfermarkt.com.

În acest sezon, Stoica a apurat în tricoul FCSB în 16 meciuri, a înscris șase goluri și a dat două pase decisive. El a reușit să înscrie în Cupă când avea doar 14 ani, în octombrie 2017.

Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus și CSM Slatina sunt echipele la care a fost împrumutat Ianis Stoica înainte să revină la FCSB, în această vară.

Jurnaliștii britanici scriu de interesul lui Arsenal pentru fotbalistul român

Informația a fost preluată și de jurnaliștii britanici de la The Sun, care văd posibilă o mutare la Arsenal în anumite condiții: „Sub contract până în 2023 cu FCSB, Ianis Stoica ar fi primit în trecut o ofertă de 1,5 milioane de euro. Fotbalul este în ADN-ul familiei sale, tatăl său Pompiliu fiind fost fundaș stânga la Steaua. Capabil să joace ca atacant central sau mijlocaș ofensiv, a petrecut ultimele trei sezoane sub formă de împrumut. A revenit foarte motivat la clubul care l-a crescut și poate reuși un transfer la Arsenal dacă își va continua progresul”.

Sursa citată a comentat și declarația patronului Gigi Becali, care a explicat luni dimineață, la Pro X, că nu are de gând să-l vândă pentru moment pe Ianis Stoica: „Patronul Gigi Becali l-a avertizat pe Mikel Arteta, antrenorul de pe Emirates, că nu își dorește să îl vândă pe Stoica momentan.

Becali a spus: „E bine că Arsenal îl monitorizează, dar nu are rost, pentru că nu este de vânzare. Ar putea fi într-un an sau doi, dar nu acum. E tehnic, e puternic și e foarte inteligent. Dacă te uiți la el, zici că are 23 de ani, nu 18”.