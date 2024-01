Gigi Becali l-a dat afară pe Damjan Djokovic, care merge la Rapid

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, a confirmat despărțirea de croatul Damjan Djokovic. Mai mult mijloșasul a primit 70.000 de euro pentru rezilierea contractului. Fostul jucător al roș-albaștrilor s-a înțeles cu formația giuleșteană Rapid București.

Fostul jucător aflat pe lista de plată a lui Gigi Becali nu mai prindea postul de titular. Prin urmare, latifundiarul din Pipera a descis să renunțe la serviciile mijlocașului așa că i-a plătit 70.000 de euro conform înțelegerii contractuale.

Croatul nu a stat prea mult pe tușă, se pare că după pauza competițională Djokovic va evolua pentru sub tricoul giuleștenilor. Croatul s-ar fi înțeles deja cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi și în prezent s-ar afla în cantonamentul vișiniilor.

„I-am dat drumul să plece la Rapid. El oricum am înţeles că s-a înţeles cu ei, practic. A plecat, ce mai contează? Am dat eu bani. I-am dat bani lui. 70.000 de euro i-am dat ca să plece. Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Are contract, când vrei să plece negociezi cu el. Nu are rost să discutăm ce nu mi-a plăcut. Poate merge la Rapid şi sparge norii. Se antrenează extraordinar, dar aşa am hotărât noi.” a transmis Gigi Becali.