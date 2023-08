Rapid București – Petrolul Ploiești, derby-ul serii. Meciul începe la 21.30

Meciul de fotbal dintre Rapid București și Petrolul Ploiești începe de la ora 21.30 și se va juca în cadrul etapei a cincea a SuperLigii. Partida dintre cele două dintre cele mai vechi echipe de fotbal românești se va disputa pe terenul din Giulești. va fi cel de-al 81-lea meci, jucat în prima ligă, dîntre cele două formații.

„E un derby, ne așteaptă o zi grea. Știm ambiția pe care o au suporterii, ce rivalitate este. Întâlnim o echipă care stă bine din toate punctele de vedere. Ei trec printr-o perioadă bună, noi suntem așa și așa. Trebuie să reparăm ce am făcut în meciul cu FC Voluntari. Am reglat întotdeauna. Am făcut lucruri bune pe unde am stat. Nu e ușor deloc. Și cu Budescu, și fără Budescu. Petrolul e o echipă bună, a câștigat împotriva campioanei României”, a declarat antrenorul rapidiștilor, italianul Cristiano Bergodi.