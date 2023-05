Gigi Becali, neschimbat după un nou sezon ratat. Finanțatorul și-a masacrat jucătorii în public

Așa cum era de așteptat, Gigi Becali a ieșit public, după înfrângerea suferită de FCSB, contra Farului Constanța (scor 2-3) și a făcut iureș. „Roș-albaștrii” au ratat un nou sezon și nu au mai câștigat titlul din 2015. În această perioadă, implicarea lui Becali la echipă a fost totală, iar antrenorii, cu mici excepții, au fost simple marionete.

„Sunt cinci jucători care o să plece, la care explică contractul. Şi acum avem două soluţii. Nu sunt convins pe care să o aleg. O să vedem. Ori tăiem şi facem şi dregem, ori mai riscăm, investim şi să luăm campionatul la pas.

Ce putem tăia, tăiem! Cristea… Am spus de aseară, lăsați-l să plece liber! Ai luat destul de mulți bani, pleacă! Oaidă… jucători care nu sunt de Steaua. FCSB, ca să nu cumva să mă dea în judecată Talpan”, a declarat Gigi Becali, conform as.ro.

Gigi Becali nu mai vinde clubul

Întrebat dacă va vinde clubul, așa cum anunțase recent, Gigi Becali a dat înapoi, așa cum era de așteptat.

„Ce să vând? Nu am binecuvântare. Am cerut binecuvântare de la duhovnic să o vând pe FCSB şi nu am binecuvântare de la duhovnic. Şi de la părinţi. Şi atunci, nu o fac. Deşi nu ştiu dacă este benefică pentru mine echipa. Îmi afectează sănătatea, nu mai este ce a fost.

Sunt două soluţii. Ori să elimin emoţia, şi ca să elimin emoţia trebuie să bag vreo 10 milioane, 5-6 milioane ca să iau campionatul la pas. Dar apoi vine emoţia în cupele europene. Dumnezeu să mă lumineze, să mă îndrume ce să fac. M-am legat de chestia asta şi mă ţine ca o mreajă, de idolatria asta. Fotbalul mă ţine în lacăt şi nu mă lasă să renunţ, să vedem ce semne îmi dă Dumnezeu, mai stăm un an”, a mai spus finanțatorul de la FCSB.