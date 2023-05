De ce a fost înlocuit Florinel Coman, comparat cu Messi şi Maradona. Gigi Becali, despre tactica folosită pentru a-l salva de eliminare

După meci, Gigi Becali a explicat că cel mai în formă fotbalist al FCSB-ului a fost schimbat pentru că risca o eliminare. Florinel Coman primise cartonașul galben după gol, pentru că și-a dat tricoul jos. Mai exact, Gigi Becali s-a temut că FCSB poate ajunge în situația Farului și să-și piardă cel mai bun jucător, Denis Alibec în cazul constănțenilor.

„N-ați vorbit cu Charalambous? Eu de unde să vă dau explicație? Eu îmi imaginez faptul că, dacă el lua al doilea galben, nu-l mai aveam. Problema Farului nu e că a egalat-o pe Craiova, e că are două meciuri fără Alibec. Așa aveam și noi dacă era eliminat Coman. Alibec e cel mai bun jucător al lor, cel mai periculos”, a spus Gigi Becali.

La flash-interviul de după joc, Florinel Coman a fost întrebat despre schimbarea aparent surprinzătoare și a transmis că, probabil, antrenorul a vrut să-l odihnească: „Antrenorul a luat decizia să ies, mă odihnesc și sper să câștigăm la Constanța, cu o echipă foarte grea”, a spus Florinel Coman.

Gigi Becali l-a comparat pe Florinel Coman cu Maradona și Messi

Fotbalistul de 25 de ani a marcat singurul gol al partidei, iar Gigi Becali a spus că principalul atu pe care aceasta îl are este reprezentat de Florinel Coman, care, asemenea lui Maradona și Messi, are în acest moment capacitatea de a trage echipa după el.

„Ce să zic? Acum e normal ca noi să fim favoriți, dacă o luăm după valoare, dacă ținem cont că lipsește Alibec. Noi jucăm ultima etapă cu Rapid, va juca cu multă ambiție, dar CFR va juca pentru calificare. Noi jucăm ultima etapă pe Arena Națională, iar Farul la CFR. Dacă joci cu Farul și te bați la titlu, atunci trebuie să o bați pe Farul dacă vrei să iei titlu. Nu?

Ce este schimbat? S-a schimbat un singur lucru. E vorba de Coman, valoarea lui Coman s-a schimbat. Dacă nu era Coman… Nu eram la lupta pentru titlu acum. Nu poți doar cu el. Ce a făcut Maradona la Napoli? Ce a făcut Messi la Barcelona? Coman poate să câștige cu Olaru și Compagno pe lângă el. Am avut emoții, chiar pot să spun că am avut emoții mai mari cu Sepsi. Am avut emoții și acum, dar nu la fel de mari ca la meciul cu Sepsi. Sepsi a fost foarte periculoasă, pasează foarte bine, combină foarte bine”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.