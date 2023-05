Gigi Becali se crede prea bătrân pentru fotbal. Dezvăluiri despre viitorul patron al FCSB

În prezent, Gigi Becali negociază cu o persoană interesată de clubul de fotbal, dar milionarul speră să obțină o sumă mult mai mare pentru FCSB decât cea oferită, cu condiția ca echipa să obțină rezultatele așteptate în acest sezon.

„Noi am revenit în lupta la titlu… Eu dau interviul asta… Eu am terminat. Am un client cu care negociez. A zis că va oferi 25 de milioane. Dar i-am transmis că nu mai vreau…

Dacă vom câștiga campionatul, cred că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă. Dacă nu, iau 25. Asta contează foarte mult”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali mai hotărât ca oricând să iasă din fotbal

Gigi Becali a răbufnit după jocul pierdut de echipa sa, 0-1 în Giulești, în fața Rapidului, și a declarat că se retrage din fotbal. Latifundiarul din Pipera a transmis că deciziile centralului Horațiu Feșnic din duelul cu Rapid l-au făcut să ia această hotărâre radicală.

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani… Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 acum, vreo 3 milioane majorare de capital”, a spus acesta luna trecută.

„Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal. Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea cu FCSB cu FRF nu va mai fi. Să facă ei ce Adunări Generale vor. Vali Argăseală nu mai merge la Comitetul Executiv ca să fim sclavi”, a mai comentat patronul FCSB.

Domnica Geambazi, sora lui Gigi Becali, este cea pe numele căreia Gigi Becali a trecut toate acțiunile. Ea duce o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor. Spre deosebire de fratele ei, nu este implicată în afaceri, deși conduce un bolid de aproximativ 150.000 de euro și are suficienți bani din care să-și acopere cheltuielile. Domnica Geambazi este mama lui Vasile Geambazi, fost finanțator la Academica Clinceni și Unirea Constanța.